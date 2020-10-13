نصائح لتخفيف المشاكل بينك وبين زوجك!

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ١٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٥٠ مساءً (دوت الخليج)

لا يوجد زواج بلا شجار أو خلافات، وعادة ما يقولون أن الخلاف هو ملح الحياة الزوجية، الذي يضيف لها نكهة من أجل الابتعاد عن الملل، لكن هناك خلافات قد تتطور وتصبح عنيفة جدًا وتضر بالزواج، ولذلك نقدم لك عزيزتي الزوجة بعض النصائح من أجل التخفيف من الشجار والمشاكل اليومية:

- لا تخبريه بما يزعجك وأنت غاضبة: من أهم القواعد في الحياة الزوجية الناجحة هي عدم مناقشة أي مشكلة أو أمر مزعج في لحظة غضب،!وفّري على نفسكِ الكثير من الصراخ والإنفعالات، حاولي الانتظار حتّى ينتهي غضبك ثمّ صارحي زوجكِ بالأمور التي تزعجكِ.

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- لا تبادري بالسؤال عما يزعجه انتظري ليخبك بنفسه: يصعب على زوجكِ إذا كان من النوع الكتوم أن يخبرك بما يشعر به، لذلك فإن كثرة سؤاله عن ما يزعجه قد تتسبب بتوتير الأجواء بينكما. حاولي مراقبة أفعاله لإستنتاج السبب الذي يضايقه أو قد يقلب مزاجه، وإنطلقي من هذه النقطة لإظهار بوادر نيّة حسنة.

- الاعتراف بالخطأ: يجد أي شخص الاعتراف بالخطًا أمرًا صعبًا خاصة بعد مرور وقت قصير على اي خلاف، اعترافكِ بالخطأ يكسبكِ إحترام زوجكِ كما يشجّعه على فعل المثل في حال كان هو المخطئ.

- تذكّري باستمرار أنّكما واحد: تزيد المشاكل الزوجية فب بعض الأحيان عن الحد المستوعب وعندما تشعرين أنّه يقوم بجذبكِ نحو اتجاه لا تريدين سلوكه، فكري بهدوء وتنفسي ببطء، قومي بالنظر في عينيه، وتذكري دائمًا انكما شخص واحد وتكملان بعضكما ويجب عليكما القيام بالكثير من المساومات من أجل انجاح زواجكما.

- الصبر: إن انجاح أي علاقة يحتاج الكثير من الوقت والجهد، إلّا أنكِ ستكونين يوماً بعد آخر أقرب من الأمس في تحقيق سعادة زوجيّة ستحسدان عليها لكن مع بعض من الصبر.



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