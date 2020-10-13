تدابير بسيطة للحفاظ على الذاكرة واللياقة الذهنية في الكِبَر

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ١٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٠٥ مساءً (دوت الخليج)

قال معهد الجودة في مجال الرعاية الصحية إنه يمكن الحفاظ على اللياقة الذهنية في الكِبر من خلال بعض التدابير البسيطة مثل قراءة الصحف وإجراء العمليات الحسابية بالمخ أثناء التسوق وحل لغز الكلمات المتقاطعة والألعاب الذهنية كالسودوكو ولعبة الذاكرة Memory الشهيرة.

وأضاف المعهد الألماني أن ممارسة الأنشطة البدنية تسهم أيضا في الحفاظ على اللياقة الذهنية؛ حيث تساعد ألعاب الكرة والرقص وغيرها من التمارين الرياضية على نشوء شبكات عصبية جديدة في المخ، إلى جانب تدريب مهارات التوازن والتناسق العضلي العصبي.

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وبالإضافة إلى ذلك، يعد التواصل الاجتماعي مع الأصدقاء والأقارب ركيزة أساسية للحفاظ على اللياقة الذهنية في الكِبر.



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