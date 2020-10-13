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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشف منشور نادر قبل نحو 68 عامًا ، رد فعل الملك سعود بن عبدالعزيز ، عندما دهس نجله الأمير مساعد ، مواطناً اعترض طريقه أثناء قيادته السيارة .

إحالة القضية للمحكمة الشرعية

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نجل ملك سعودي دهس مواطن بسيارته حتى مات.. وهكذا كانت ردة فعل والده (صورة مع الأسماء)

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وأظهر الخبر الذي نشر بإحدى الصحف المحلية في 25 صفر من عام 1374هـ، أن الملك عندما علم بالحادث أمر بإحالة القضية إلى المحكمة الشرعية، وأن يرسل إليها نجله وورثة المتوفي الذى يدعى “عامر بن رجا”.

وأضاف المنشور أن الملك استدعى قاضي جدة، الشيخ محمد ابن الحركان، وصرح له بأنه سيرسل إليه نجله، وأنه لا فرق لديه بين ابنه وبين أى فرد من عامة الشعب، مناشداً القاضي بعدم التفرقة بين نجله وبين أى فرد من المتداعين لديه، وأن يتساوى نجله وورثة المتوفي في المجلس والتصرف وجميع مقتضيات الخصومة الشرعية، كما ناشده بأن يحكم بمقتضى الشرع، مؤكداً أن ما سيحكم به سينفذه في الحال.

قبول الدية

ولفتت إلى أن ورثة المتوفى والأمير مساعد حضروا جميعًا للمحكمة، حيث قرر والد المتوفي ونجله البالغ من العمر 14 عامًا التنازل عن كل دعوى ضد الأمير مساعد؛ نظرًا لأن الأمير لم يقصد التسبب في وفاة نجله، وأن الحادث قضاء وقدر.

وقدم الأمير مساعد حينها الدية الشرعية لأسرة المتوفي، كما تبرع بنحو 4 آلاف ريال لمساعدة نجل المتوفي، وانتهت الواقعة بقبول والد المتوفي الدية.