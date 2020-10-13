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صنعاء - ميسرا اسماعيل - علق النائب الكويتي السابق، ناصر الدويلة، الثلاثاء على "الإفراج عنه"، بعد صدور حكم بسجنه 6 أشهر مع الشغل والنفاذ وغرامة 2000 دينار في قضية أمن دولة "الإساءة للإمارات".

وكانت صحيفة الراي الكويتية ذكرت أن "محكمة التمييز برئاسة المستشار عبدالله العبدالله قررت وقف حكم حبس المحامي ناصر الدويلة وإخلاء سبيله لحين الفصل بالموضوع في قضية الإساءة إلى الإمارات".

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أول تعليق بعد الإفراج عنه.. ناصر الدويلة الذي هاجم الإمارات يبشر بعهد جديد في الكويت ويكشف عن أوامر عليا تعظم شعائر الله

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وكتب الدويلة في سلسلة تغريدات عبر حسابه في موقع "تويتر": "الحرية لناصر الدويلة"، قال: "بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله الحمدلله الذي بنعمته وبفضله تتم الصالحات اللهم اجعلنا هداة مهديين.. الحمدلله الذي اخرجني من السجن وجمعني باهلي وبمن أحب إن ربي لطيف لما يشاء سبحانه احمده واشكره واثني عليه ثناء يليق بجلاله.."

وأضاف: "عهد جديد وامل واعد وروح وطنية مؤمنة بالمستقبل المشرق و تحافظ على ثوابت المجتمع الكويتي فقد صدرت تعليمات عليا بتعظيم حرمات الله ومشاعر المسلمين وأولها ان رفع الاذان يقطع كل البرامج و النشرات فشكرا يا صاحب السمو زادك الله سموا ’ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب‘".

وتابع: "احمد الله اولا واخيرا على لطفه وأمره واشكر فريق الدفاع عني وعلى رأسهم المحامي علي الدويله ومعاذ الدويلة ومحمد الدويله وممثلي جمعية المحامين الكويتية وعلى رأسهم الاساتذة عدنان ابل وخالد السويفان وابراهيم وناس وجميع من حضر جلسة التمييز المتميزة بإدارتها و قراراتها فشكرا للجميع".