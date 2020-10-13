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صنعاء - ميسرا اسماعيل - سخر المذيع طارق الحربي من مواقف القيادات الفلسطينية من دول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.

قيادات فلسطين ناكرة لجميل المملكة

واستهل الحربي فقرة في برنامجه “طارق شو” على قناة “روتانا خليجية”، بعرض جزء من حديث الأمير بندر بن سلطان الأخير مع “العربية”، والذي قال فيه إن قيادات السلطة الفلسطينية ناكرة لجميل المملكة تجاه القضية الفلسطينية.

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هجوم سعودي على قيادات فلسطين: إحنا أكلناكم ولبسناكم وتسبونا! (فيديو)

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ثم استعرض المذيع عدة مقاطع لشخصيات فلسطينية، بين منها ما قاله الأمير بندر، وقال بأسلوب ساخر إننا سنعتبر بعض هذه الأقوال مجرد مواقف فردية.

إيش تسوي السعودية للشعب الفلسطيني

وعرض الحربي مقطع فيديو قصير لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يقول فيه: “حنا ١٣ مليون وكله متعلمين.. ومفيش أمية عنّا، مثل غيرنا”. وعلّق الحربي ضاحكا: “لما توصل هنا أقولك مو موقف فردي، هؤلاء ما يدرون إيش كانت تسوي الحكومة السعودية للشعب الفلسطيني، ما يدرون إيش تعني القضية الفلسطينية لنا”.

وأضاف: “اكتشفت أن فلسطين تعنينا أكثر منهم، ما في بيت أو مواطن سعودي ما تبرع لفلسطين”.

وعرض المذيع بعد ذلك مقاطع فيديو مع مواطنين سعوديين قالوا إنهم كانوا يتبرعون وهم صغار أثناء الدراسة الابتدائية للفدائيين الفلسطينين من مصروفهم اليومي وفسحتهم بنصف ريال أو ريال.

وقال أحد المواطنين: “نبيع أغلى ما عندنا لفلسطين، ما قصرنا، عجوزنا تبرع، طفلنا تبرع.. من حين كنا في الابتدائي نتبرع لفلسطين”.

دعم القضية الفلسطينية

وأشار طارق الحربي إلى أن هؤلاء المواطنين يمثلون الجيل من ١٩٤٧ إلى ١٩٦٥، ثم عرض شهادات لشباب صغار حاليا كشفوا فيها أنهم كانوا يدفعون كوبونات تبرع لفلسطين كل فترة وهم في المدارس.

وختم الحربي قائلا: “نحن مؤسسين على دعم القضية الفلسطينية من يومنا، لكن اليوم بنشوف واحد يمثل الشعب الفلسطيني يسبنا ويقول إحنا اللي علمناكم.. لكن إحنا لا نرد بنفس أسلوبكم لا نمن عليكم أو نقول إحنا اللي لبسناكم إحنا اللي أكلناكم، لأننا تعلمنا من حكومتنا إن قضية فلسطين ما هي قضية حزب أو رئيس، وإنما قضيتنا الأولى”. لمشاهدة الفيديو اضغط هنــــا