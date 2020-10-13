نشكركم على قرائتكم خبر في دولة عربية.. لاعب يتحوّل بحكم قضائي ويعترف للجميع: كان اسمي فاطمة حتى 27 سنة من عمري.. شاهد من يكون؟ (الاسم والصورة) على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - تحولت لاعبة كرة القدم التونسية فاطمة مليح إلى رجل بعد اكتشاف ميولها الذكورية، ويأتي ذلك بعد حصوله على حكم قضائي هو الأول من نوعه في تونس لتغيير جنسه ووثائق هويته.

وتحدث اللاعب محمد مليح عن قصة تحوله الجنسي:" كنت أشعر منذ نعومة أظافري أني ولد ولست بنتا، وكان اسمي فاطمة حتى 27 عامًا ".

وأوضح مليح:" كانت ملامحي وحتى تصرفاتي تميل أكثر إلى الجنس الخشن، وعندما اخترت ممارسة كرة القدم ازداد يقيني بأني رجل مع تأجيل التنفيذ، حتى كان أن قررت أن أتخلص من هواجسي إلى الأبد ".



وتابع مليح :" تحولت إلى رجل وأشعر الآن بالراحة والطمأنينة رغم ما يخزني أحيانا من نظرات البعض ولكني لا أبالي طالما أعيش في انسجام مع جسدي وروحي ".

وكان مليح بعد اعتزاله كرة القدم في 2013 حصل على شهادة مدرب كرة قدم وتلقى عرضا لتدريب أحد نوادي الكرة النسائية.

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