نشكركم على قرائتكم خبر روسية أنجبت توأمًا من ‘‘بوتين’’.. وهكذا كان مصيرها على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - اختفت عن الأنظار لاعب جمباز سابق يشاع أنها على علاقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأنها أنجبت منه توأمًا. إذ لم تر ألينا كابيفا، الحائزة على ميدالية ذهبية أولمبية، والبالغة من العمر 37 عامًا منذ عام 2018.

وآنذاك، قيل إنها كانت حاملًا في الشهرين من بوتين، ويعتقد أنها أنجبت توأمًا في أبريل من العام الماضي في عيادة بموسكو. لكن هناك مخاوف في روسيا من أنها اختفت منذ ذلك الحين، وفقًا لصحيفة "ذا صن".

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وتعد ألينا واحدة من أكثر لاعبي الجمباز تزينًا في تاريخ الجمباز الإيقاعي، حيث حصلت على ميداليتين أولمبيتين، و14 ميدالية في بطولة العالم، و25 ميدالية في بطولة أوروبا.

بعد اعتزالها الرياضة، تحولت إلى السياسة وأصبحت نائبة في حزب بوتين.

كما أنها ظهرت في إحدى المرات شبه عارية في إحدى المجلات، وظهرت في فيلم وكانت تعتزم التحول إلى مهنة الغناء.

وكانت الشائعات حول وجود علاقة رومانسية بين الرياضية الشهيرة والرئيس الروسي ترددت للعلن لأول مرة في عام 2008.

وكانت مخطوبة سابقًا للسياسي ديفيد موسيلياني في عام 2004 لكنهما انفصلا بعد عام.

وذكرت صحيفة "موسكوفسكي كورينسونت" في عام 2008، أنها كانت مخطوبة لبوتين، لكن القصة تم نفيها، وأغلقت الصحيفة.

ويشاع أيضًا أنها أنجبت طفلها الأول في عام 2015، ويُزعم أن بوتين هو الأب، الأمر الذي تم نفيه أيضًا.

في العام الماضي، عندما انتشرت شائعات عن ولادتها لتوأم، تم إخلاء الطابق الرابع لكبار الشخصيات بالكامل في مركز أبحاث كولاكوف لأمراض النساء والتوليد والفترة المحيطة بالولادة لاستيعاب لاعبة الجمباز السابقة وعضو البرلمان، حسبما ذكرت التقارير.

نشرت إحدى الصحف الكبرى "موسكوفسكي كورينسونت" القصة على موقعها على الإنترنت فقط، لكن تم حذفها فجأة ومسح جميع الإشارات إليها، بما في ذلك من ذاكرة التخزين المؤقت للإنترنت.

وتزوج بوتين سابقًا من ليودميلا شكريبنيفا في عام 1983 ولديهما ابنتان، هما: ماريا بوتينا ويكاترينا بوتينا. وكانت هناك تكهنات متكررة بأنهما قد انفصلا وأكدا أخيرًا انفصالهما في عام 2013.

نقلت صحيفة "ذا صن" عن مصدر في موسكو: "بوتين رجل شديد الخصوصية - لقد كان يخفي ابنتيه الراشدين تحت بطاقات هوية مزورة منذ سنوات".

وتابع: "حتى الآن، على الرغم من أنه يتحدث عنهما من حين لآخر، إلا أنه لم يسمهما أبدًا. وإذا أنجبت ألينا توأمًا منه، فقد يكون اختبائها من أقوى الإشارات التي تشير إلى ذلك. إنه مهووس بأمن عائلته".