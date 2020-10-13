نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بالفيديو.. الفنانة نادية تكشف سر قبلة موسيقار الأجيال لها وتواجدها وسط الدماء والجثث 8 سنوات على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ١٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٤٥ مساءً (دوت الخليج )

كشفت الفنانة نادية العراقية، أنها من أصول روسية من الشيشان، وعائلتها محافظة جدًا الى درجة اللعنة وكانت تمنع خروج البنات دون الحجاب وعدم ارتداء الملابس الضيقة. مضيفة "بينما أنا أعشق الحرية وأحب الغناء والتمثيل".

وقالت الفنانة العراقية، خلال لقائها مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، يوم الاثنين، أنها تربت وكبرت في قصر ملك لجدها في العراق ولكنها كانت تختنق منه، مشيرة إلى أنها ترى نفسها في منزلها المتواضع في القاهرة مع أبنائها وبناتها ولكنها لا تريد التنمر عليها وعلى أولادها كل فترة على السوشيال ميديا.

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وروت الفنانة نادية واقعة مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، قائلة أنها كانت في منطقة تسمي بولودان بسوريا ، وكان الموسيقار الراحل يأتي إليها بشكل دائم وهربت من والدتها بحجة تأجير بسكلتة وتحدثت معه في غرفته بأنها تريد أن تغني فأتاح لها الفرصة للغناء وبعدما انتهت قام الموسيقار الرحل بتقبيلها ووعدها بأن يقدمها للغناء وكانت سعيدة جدًا أنها غنت أمام موسيقار الأجيال.

وأوضحت أنها بعد اندلاع الحرب بين إيران والعراق تطوعت في الجيش العراقي وكانت أول فتاة في العراق تتطوع في الجيش وقضت 8 سنوات وسط الدم والحرب وإشلاء الجنود وتعودت على كل هذه الأشياء المخيفة لمدة ثماني سنوات.



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