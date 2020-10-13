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صنعاء - ميسرا اسماعيل - انتشر مقطع فيديو فضيحة زياد المسفر عارض الأزياء السعودي، على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة والخليج والدول العربية، بعد أن أثار جدلًا كبيرًا، خلال الساعات القليلة الماضية.

ونشر المغردون على موقع تويتر مقطع فيديو جديدًا بعنوان مقطع فيديو فضيحة زياد المسفر البالغ من العمر 21 عامًا والذي يحمل الجنسية السعودية منذ عدة سنوات ولديه ملايين المتابعين على سناب شات وإنستغرام.

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أول تعليق لعارض الأزياء السعودي “زياد المسفر” على المقطع الذي أشعل سناب شات وتويتر

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وذكر ناشطون أن فيديو زياد المسفر يتناقض مع القيم والأخلاق السائدة في المجتمع السعودي، موضحين أنه ظهر شبه عارٍ، دون مراعاة أن هناك أطفال ونساء يتابعونه على مواقع التواصل.

ورد زياد المسفر، بحسب بعض الصفحات، على الفيديو المسيء المنسوب إليه، حيث ظهر على سناب شات وهو يرقص وهو في سيارته، بغض النظر عن الضوضاء التي أحدثها خلال الساعات الماضية.

من هو زياد المسفر



ولد زياد في العاصمة السعودية الرياض عام 1999 تعلم المراحل الأساسية الابتدائية والمتوسطة والثانوية في مدارس الرياض حتى شاركت في حسابات خاصة فاستخدمها على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وسناب شات واكتسب حب العديد من المتابعين.

وحقق شهرة كبيرة وواسعة في السعودية من خلال هذه المواقع، ويعمل في مجال الموضة كعارض لها، حيث يتميّز باللون الأسمر الجميل، والشخصية الأنثوية إلى حدٍ ما.

ويمتلك حسابًا على إنستجرام مع آلاف المتابعين ومن خلاله ينشر صوراً و مقاطع كوميدية اضافة الى بعض اعماله الفنية، كما يعد من أشهر الوجوه الشابة في المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج على مواقع التواصل الاجتماعي.

وهو من أبرز العارضات والموديلات الذين تألقوا بشكل ملحوظ وكبير في مجال عمله ولكن مع الشهرة الكبيرة التي حققها زياد، واجه الكثير من الانتقادات بسبب ميوله إلى الجنس الناعم والقيام ببعض الأعمال التي تشبهه بالنساء.

المصدر: وكالة خبر + مواقع سعودية