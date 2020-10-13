3 حلول لتقصف الشعر بعيدًا عن قص الأطراف.. عالجى المشكلة من جذورها

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ١٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٥٨ مساءً (دوت الخليج)

تأتى صحة الشعر فى المقام الأول لدى الكثير من الفتيات، ويكون هدفهن هو الوصول إلى شعر صحى ولامع، ولكن فى بعض الأحيان تواجه بعضهن مشكلة تقصف الأطراف وانقسام الشعر من بداية أطرافه.

وقد تعتقد الفتيات أن الطريقة الوحيدة للتخلص من النهايات المتقصفة للأبد هى القيام بقص والتخلص من تلك الأطراف، ولكن موقع "good house keeping" يطمئنك إذا كنت لا ترغبين فى قص شعرك بتوضيح عدد من الطرق التى قد تساعدك على التخلص من المشكلة لتعزيز مستويات ترطيب الشعر ومنع المزيد من الانقسام.

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وقد أوضح كل من مصفف الشعر مايكل فان كلارك ورئيس العلامة التجارية لشركة فيليب كينجسلي، واستشارى علم أمراض الشعر "أنابيل كينجسلي" ، كيفية تحديد النهايات المتقصفة، وما الذى يسببها، والتقنيات المنزلية التى يمكن تنفيذها لتقليل المزيد من الضرر.

وأكد مايكل فان كلارك الأطراف المتقصفة هى نتيجة الجفاف المستمر، وأن الشعر عندما يفقد رطوبته، يصبح تركيبه البروتينى هشا ويتحلل لأنه غير قادر على الاحتفاظ بقدر أكبر من الماء، مما يجعل الشعر رقيقًا ويصبح هشًا وجافًا لدرجة أن الأطراف تتشقق فى النهاية.

ويمكن أن تساهم الظروف الجوية القاسية، والإفراط فى استخدام العلاجات الكيميائية، والتصفيف بالحرارة فى جعل الشعر يبدو وكأنه أطرافه بالية.

لكن هذا ليس كل شيء. فيمكن أن تؤدى فرشاة شعرك أيضًا إلى تقصف الأطراف، حيث يمكن أن يتشقق الشعر حتى بدون تصفيفه بالحرارة، خاصةً الشعر الناعم لأنه أضعف بشكل طبيعى نظرًا لصغر قطره، وفى هذه الحالات، يمكن أن تكون فرشاة شعرك هى السبب.

وبمجرد تشكل الأطراف المتقصفة، تعتقد الكثيرات أنه لا يمكن إصلاحها بالكامل بدون قص، ولكن الخبر الجيد أن هناك بعض المنتجات التى يمكنك استخدامها لتقليل الضرر، هناك أيضًا خطوات يمكنك اتخاذها لمنع الانقسام فى المستقبل.

قالت "أنابيل" أستشارى علم أمراض الشعر: "إذا كنت تعالجين شعرك بلطف، واستخدمت المنتجات التى تدعم الخصلات وتحميها، فسيكون أقل عرضة للتلف والتشقق، فقط عالجى شعرك بقناع مقوى للشعر مرة أو مرتين فى الأسبوع.

وطالبت بضرورة الالتفات إلى نظامك الغذائى أيضًا، حيث يمكن أن يسبب نقص الفيتامينات والبروتينات فى تقصف الشعر، لذلك تناول الكثير من الأسماك الدهنية والبيض والكثير من الخضراوات الورقية.

وأخيرًا حان الوقت لمنح أدوات التصفيف بالحرارة فترة راحة، فقط ركزى على الحصول على كل التغذية التى يحتاجها شعرك من أجل صحة ولمعان وقوة أفضل.



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