9 عادات تسيء إلى حياتك الزوجية..احذريها!

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ١٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:١٠ مساءً (دوت الخليج)

لا شكّ في أنك تريدين أن تشعري دائماً بالسعادة في إطار حياتك الزوجية. لكن، لا يسعك بلوغ مأربك هذا من دون أن تتنبهي إلى أنّ ثمة عادات سيئة قد تحول دون ذلك. بالفعل، ثمّة مواقف وأفعال وأقوال قد تمنعك من أن تعيشي وزوجك أوقاتاً مفعمة بالانسجام وتودي بعلاقاتكما إلى التفكك التدريجي. فما هي تلك العادات؟ إليك 9 منها.

1- التفكير بطريقة سلبية في حال قام زوجك بفعل يثير غضبك أو توترك، من الأفضل أن تري الجانب الإيجابي للموضوع، لأنّ هذا يساعدك على مقاربة المشكلة بطريقة مختلفة وفعالة وعلى أن تتخلي عن مشاعرك غير الجيدة.

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2- لوم الآخر بدلاً من أن تتوجهي باللوم إلى شريك حياتك بسبب أمر ما أو موقف ما، إهدئي وأمعني التفكير في المسألة قبل أن تأخذي أي قرار أو تبدي أي انفعال. فهذا يمكنك من أن تصبحي أقلّ عدائية وسلبية تجاه زوجك.

3- الاستيقاظ بمزاج سيّئ تستيقظ الكثيرات منا فيما يعانين من المزاج السيء ومن عدم القدرة على التحدث بشكل إيجابي مع الأشخاص المحيطين بهنّ. هذا صحيح. فهل تنتمين إلى هذه المجموعة؟ إذاً، إليك النصيحة التالية: كما تمارسين الرياضة في الصباح من أجل مدّ جسمك بالنشاط، قومي ببعض التمارين المعنوية التي تساعدك على استعادة عافيتك النفسية.

4- عدم بذل الجهود الضرورية قد تنحو علاقتك الزوجية نحو الروتين والملل مع مرور الوقت. لكن، من الخطأ، في هذه الحالة، أن تخلدي إلى الاستكانة والركود. فمن الضروري أن تبادري، أن تقومي ببعض الخطوات التي من شأنها أن تضفي نكهة مميزة على يومياتكما...

5- عدم قول «أحبك» بفعل العادة والروتين، قد تنسين أن تقولي لزوجك «أحبك» أو أن تعبري، على مسمع منه، عن مشاعرك تجاهه. لذا، إليك هذه النصيحة المفيدة: اكتسبي عادة جديدة وهي أن تحرصي على منح شريك حياتك ما يستحق من العاطفة عن طريق الكلام أيضاً.

6- التواصل الإلكتروني الدائم نقصد بهذا أن تتواصلي، عبر هاتفك ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مع آخرين فيما زوجك يجلس إلى جانبك. فهذا يعمل على تعظيم المسافة التي تفصل بينكما. لذا، من المفيد أن تتنبهي إلى هذا الأمر، أن تضغي هاتفك جانباً وأن تتحدثي إلى شريك حياتك في شأن أي موضوع يحظى باهتمامكا.

7- التمتع بالاستقلالية التامة هل تؤدين كل المهمات العائلية وتقومين بكل الزيارات الاجتماعية وتحلين المشكلات وتشترين أغراض المنزل بمفردك؟ هذا سلوك خاطئ وقد يعمق الهوة التي تفصل بينك وبين زوجك. فمن الضروري جداً أن تتشاركا بعض الأمور والاختيارات وأن تحرصا على ذلك.

8- العيش في الماضي أن تعيشي في الماضي يعني أن تطلقي الأحكام على زوجك انطلاقاً من ذلك الزمن. إذاً، تخلي عن هذه العادة السيئة واحرصي على أن تعيشي وإياه حاضركما المشترك وأن تخططي لمستقبلكما بالتعاون معه. وبالطبع، حافظا على الذكريات الجميلة التي تجمعكما.

9-عدم التخطيط ليس جيداً أن تدعي علاقتك الزوجية في مهب رياح الأيام والظروف. فمن المفيد والضروري أن تخططي من أجل تحسين الجوانب السيئة منها وتعزيز الأركان الإيجابية التي تستند إليها.



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