العنود العيسى تحذف مقطع "مؤخرتها" بعد تداوله (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ١٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٠٧ مساءً (دوت الخليج )

اضطرت مشهورة "سناب شات" الشابة السعودية العنود العيسى، لحذف مقطع فيديو كشفت فيه عن مؤخرتها، من حسابها في تطبيق "سناب شات" وذلك بعد أن وثقته خلال الساعات الماضية عبر حسابها فأحدث ضجة عارمة بين رواد مواقع التواصل وأثار غضب الكثير منهم.

وتصدر هاشتاغ #العنود_العيسى موقع تويتر، فضلًا عن بحث الجمهور عن مقطع العنود العيسى وسنابها، وسط اهتمام من جانب الكثيرين، الذين انتقدوا ما فعلته مشككين في جنسيتها السعودية، فضلًا عن مطالب بالتوقف عن متابعتها كون الاهتمام بها يزيدها شهرة.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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وبالرغم من حذف العنود العيسى للمقطع عبر "سناب شات" إلا أنها تركت العديد من التغريدات عبر حسابها في موقع تويتر والتي أثارت بها جدلًا أكبر بين متابعيها.

كما قام مغردون بتداولها في بعض مواقع التواصل الإجتماعي، وهو ما يعني عدم الجدوى من قيامها بحذف المقطع .

وجاء في تغريدات العنود : "ما ودي اتنمر على احد بس قبل لا تتكلمون بأحد يا ليت تشوفون انفسكم بيبي وشكراً اذا ما عندكم مرايات بتصدقلكم بمرايات".

وأضافت: "ابو ثنين صانتي يحسبني اتفصخله نكته 2020 الله يخلف عليكم بس"، متابعًة: "بيبي قولولي شي أتابعه وانا اكل شي قديم بما اني مغبره"، وختمت: "مسكت معاي طاش مطاش كذا عارفه غبار بس فجاه مسكت معاي ولا mean girls looool".

وكانت قد نشرت العنود العيسى فيديو سابقا تحكي فيه قصة اغتصابها في انهيار وبكاء شديدين؛ ما أثار المغردين السعوديين وانطلق حينها هاشتاج بعنوان "انتحار توباكي"، وهو اسم الشهرة للعنود .

وبدأت قصة العنود الطالبة السعودية المبتعثة للدراسة في الولايات المتحدة، على مواقع التواصل، في ديسمبر العام الماضي، حينما نشرت فيديو عبر "يوتيوب" عبارة عن مقاطع مجمّعة تحكي فيها قصتها وكيف أصبحت فتاة يصفها الآخرون بـ"الفاسدة"، وادعت أن السبب وراء هذه السلوكيات هو تعرضها للاغتصاب على يد ابن شقيقتها.





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