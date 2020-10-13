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صنعاء - ميسرا اسماعيل - إضافة عصير الرمان إلى النظام الغذائي الخاص بك قد يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة والالتهابات، كما أن عصير الرمان طريقة رائعة للحصول على المواد الغذائية الهامة، و مضادات الأكسدة، تابع معنا المقال التالي لمعرفة فوائد عصير الرمان .

ماهي فوائد عصير الرمان ؟

فوائد عصير الرمان مذهلة ومتنوعة لتعزيز الصحة العامة للجسم، ولعلاج بعض الأمراض أيضًا، وذلك لما تحتويه ثمرة الرمان من عناصر غذائية وفيتامينات ومعادن، ولذلك استُخدم الرمان لآلاف السنين كدواء وعلاج منزلي للعديد من الاضطرابات الصحية، وتشمل خصائص و فوائد عصير الرمان التالي:

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عصير أحمر يعزز الخصوبة ويحسن الذاكرة ومكافح لأمراض مزمنة لا تتوقعها!

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عصير الرمان مضاد للأكسدة

يحتوي عصير الرمان على مستويات عالية من مضادات الأكسدة، مقارنًة بمعظم عصائر الفاكهة الأخرى، حيث يحتوي على ثلاث أضعاف مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر.

كما أن مضادات الأكسدة في عصير الرمان يمكن أن تساعد في إزالة الشوارد الحرة (free radicals) ، وحماية الخلايا من التلف، والحد من الالتهابات.

عصير الرمان غنب بـفيتامين C

عصير ثمرة رمان واحدة يحتوي على أكثر من 40 في المئة من الاحتياجات اليومية من فيتامين C، ويُوصى بشرب عصير الرمان الطازج للحصول على القيمة الغذائية الكاملة لفيتامين C.

عصير الرمان غني بالفيتامينات

بالإضافة إلى فيتامين C، وفيتامين E، عصير الرمان هو مصدر جيد لحمض الفوليك، والبوتاسيوم، وفيتامين K.



تعزيزالذاكرة.

شرب كوب من عصير الرمان يوميًا قد يحسن التعلم والذاكرة، وفقًا لدراسة حديثة، كما يعد عصير الرمان محسن للأداء الرياضي، فعصير الرمان يساعد على تقليل الآلام، كما أنه يقلل الضرر التأكسدي الناجم عن ممارسة الرياضة.

عصير الرمان لعلاج الأمراض

عصير الرمان لمرض السكري

كان الرمان يستخدم تقليديًا كعلاج لمرض السكري في الشرق الأوسط والهند قديمًا، حيث يساعد عصير الرمان على تقليل مقاومة الانسولين وانخفاض نسبة السكر في الدم.

عصير الرمان للوقاية من السرطان

وجد الباحثون مؤخرًا أن من فوائد عصير الرمان أنه قد يساعد على وقف نمو خلايا سرطان البروستاتا، ولكن على الرغم من الدراسات المتعددة عن آثار عصير الرمان على سرطان البروستاتا، إلا أن النتائج لا تزال أولية ولكنها مشجعة حتى الآن، ويجري الآن إجراء دراسات أكبر.

فوائد عصير الرمان للحماية من مرض الزهايمر

التركيز العالي للمواد المضادة للأكسدة في عصير الرمان يعمل على إيقاف تقدم مرض الزهايمر، وحماية الذاكرة.

عصير الرمان لتعزيز الهضم

عصير الرمان يمكن أن يقلل من التهابات القناة الهضمية وتحسين الهضم، وقد يكون مفيد للأشخاص الذين يعانون من مرض كرون (crohn’s disease) ، والتهاب القولون التقرحي، وأمراض الأمعاء الالتهابية الأخرى.

لم يتم التأكد بعد ما إذا كان عصير الرمان يساعد أو يزيد من سوء الإسهال، ولذلك يوصي معظم الأطباء بتجنب عصير الرمان حتى الشعور بالتحسن وهدوء الأعراض.

عصير الرمان مضاد للالتهابات

عصير الرمان هو مضاد قوي للالتهابات، بسبب تركيزه العالي من المواد المضادة للاكسدة، يمكن أن يساعد عصير الرمان على تقليل الالتهاب في جميع أنحاء الجسم ومنع الأكسدة والضرر.

عصير الرمان لعلاج التهاب المفاصل

يساعد عصير الرمان على منع الالتهاب الذي يساهم في هشاشة العظام، وتلف الغضاريف، ويجري العلماء حاليًا دراسات حول تأثير عصير الرمان على هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي وأنواع أخرى من التهابات المفاصل.

عصير الرمان لعلاج أمراض القلب

يُعد عصير الرمان من أكثر المشروبات أهمية لصحة القلب، وقد أظهرت الدراسات أن عصير الرمان يحسن تدفق الدم ويحافظ على صحة الشرايين، ويمكن أيضًا أن يبطئ نمو الجلطات، وتراكم الكوليسترول في الشرايين.

يجب الانتباه بأن الرمان قد يتفاعل سلبيًا مع ضغط الدم وأدوية الكوليسترول مثل الستاتين (statins)، تأكد من التحدث مع طبيبك قبل تناول أو شرب عصير الرمان إذا كنت تعاني من ضغظ الدم أو تتناول أدوية الكوليسترول.

عصير الرمان لضغط الدم

شرب عصير الرمان يوميًا قد يساعد أيضا انخفاض ضغط الدم الانقباضي، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد ما إذا كان عصير الرمان يمكن أن تقلل من ضغط الدم الكلي على المدى الطويل أم لا.

عصير الرمان مضاد للفيروسات

عصير الرمان يمكن أن يمنع المرض، ويحارب العدوى، وذلك لاحتوائه على فيتامين C، و فيتامين E، وغيرها من المواد الغذائية التي تعمل على تعزيز المناعة.

كما تبين في الفحوص المخبرية أن الرمان مضاد للجراثيم، ومضاد للفيروسات، والالتهابات الشائعة.

فوائد عصير الرمان للجنس

عصير الرمان لتعزيز الأداء الجنسي والخصوبة

يعد عصير الرمان من مُحسنات الخصوبة، وذلك بسبب التركيز العالي لمضادات الأكسدة، والقدرة على مواجهة الإجهاد التأكسدي، وقد تبين أن الإجهاد التأكسدي يسبب خلل في الحيوانات المنوية ويقلل من الخصوبة لدى النساء، كما أن عصير الرمان يساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي في المشيمة.

شرب عصير الرمان يمكنه أيضًا زيادة مستويات هرمون التستوستيرون في الرجال والنساء، وهو واحد من الهرمونات الرئيسية لتعزيز الرغبة الجنسية.

المصدر: كل يوم معلومة طبية