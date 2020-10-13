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صنعاء - ميسرا اسماعيل - توفي شخص هندي يدعى بوسا كريشنا، يبلغ من العمر 38 عاما، بعد إصابته بسكتة قلبية؛ إثر قيامه بالصيام لمدة 4 أيام للدعاء للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أعقاب إصابته بفيروس ”كورونا“ المستجد.

وكان كريشنا يعبد ترامب كل يوم على مدار السنوات الماضية، وأصيب بالاكتئاب منذ أن علم أن الرئيس الأمريكي وزوجته ميلانيا أصيبا بفيروس ”كورونا“ المستجد.

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هندي يعبد ترامب ويسجد له واليوم توفي من شدة القهر على إصابة الأخير بكورونا.. شاهد كيف كانت نهايته؟؟

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وأفاد أفراد من أسرة كريشنا بأنه انهار أثناء تناوله الشاي في منزل عمه في منطقة ”طوبران“ في مقاطعة ”ميداك“، وقد تم نقله على الفور إلى المستشفى لكن الأطباء قالوا إنه جاء متوفيا.

وبحسب صحيفة ”مومباي ميرور“، كان بوسا كريشنا من أشد المتعصبين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكان قد بنى تمثالا لترامب بطول 6 أقدام في منزله العام الماضي.

وتقول الصحيفة، إن كريشنا كان يعامل ترامب على أنه إله وكان يصلي له كل يوم، مشيرة إلى أنه كان يصلي من أجل فوز ترامب بالانتخابات المقبلة، وأنه كان منزعجا عندما علم أن اختبار كورونا للرئيس ترامب كان إيجابيا.

و ألقت أنباء وفاة كريشنا المفاجئة بظلالها الكئيبة على قريته، حيث نقلت صحيفة ”إنديان إكسبريس“ عن بعض الأهالي قولهم إن وفاة كريشنا قبل لقاء إلهه ترامب كانت مفاجأة صادمة.

وتقول الصحيفة، إنه من النادر أن يبني شخص ما معبدا من أجل رئيس أو زعيم دولي، وهو ما حدث مع بوسا كريشنا قبل وفاته، حيث كان مولعا بالرئيس الأمريكي.



من جهته قال ابن عم كريشنا، بي فيفيك للصحيفة، إن ”كريشنا استيقظ في الصباح كالمعتاد، واستحم وتناول كوبا من الشاي، ثم انهار على الأرض، لم يكن يأكل بشكل جيد، عندما نقلناه إلى المستشفى أعلن الأطباء وفاته”.