شاهد.. مي عمر في وصلة رقص ساخنة على أنغام أغنية عمرو دياب

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ١٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٣٠ مساءً (دوت الخليج)

أشعلت النجمة مي عمر، السوشيال ميديا بمقطع فيديو لرقصها مع النجمة حلا شيحة في حفل عمرو دياب في الجونة، الذي أحياه على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة.

وظهرت مي عمر في الفيديو وهي ترقص على أغنية "متخافيش" وإلى جانبها زوجها المخرج محمد سامي وأيضا حلا شيحة وعمرو منسي، ثم رقصوا على أغنية "ميال".

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