شاهد.. مي عمر في وصلة رقص ساخنة على أنغام أغنية عمرو دياب

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ١٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٣٠ مساءً (دوت الخليج)
أشعلت النجمة مي عمر، السوشيال ميديا بمقطع فيديو لرقصها مع النجمة حلا شيحة في حفل عمرو دياب في الجونة، الذي أحياه على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة.
وظهرت مي عمر في الفيديو وهي ترقص على أغنية "متخافيش" وإلى جانبها زوجها المخرج محمد سامي وأيضا حلا شيحة وعمرو منسي، ثم رقصوا على أغنية "ميال".
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#مي_عمر و #حلا_شيحة و محمد سامي من حفل عمرو دياب ليلة امس في الجونه.. . . تغطية حفل عمرو دياب موجوده في الستوري شوفها وحطيتها ليكم هايلايت كمان♥️ . . . ، . / / / / / / #مهرجان_الجونة_السينمائي #alshiaka_magazine #هنا_الزاهد #احمد_عز #عمرو_يوسف #مشاهير #مشاهير_مصر #ايمي_سمير_غانم #مشاهير_العرب #احمد_فهمي #تامر_حسني #شيرين_عبدالوهاب #مهرجان_الجونة #امير_كرارة #احمد_حلمي #محمد_حماقي #كريم_عبد_العزيز #نادين_نسيب_نجيم #دنيا_سمير_غانم #دينا_الشربيني #محمد_رمضان #gff19 #مهرجان_الجونه_السينمائي #الجونة_السينمائي #الجونة #محمد_سامي #حلا_شيحه #شيرين_رضا.View this post on Instagram
#مي_عمر و #حلا_شيحة و محمد سامي من حفل عمرو دياب ليلة امس في الجونه.. . . تغطية حفل عمرو دياب موجوده في الستوري شوفها وحطيتها ليكم هايلايت كمان♥️ . . . ، . / / / / / / #مهرجان_الجونة_السينمائي #alshiaka_magazine #هنا_الزاهد #احمد_عز #عمرو_يوسف #مشاهير #مشاهير_مصر #ايمي_سمير_غانم #مشاهير_العرب #احمد_فهمي #تامر_حسني #شيرين_عبدالوهاب #مهرجان_الجونة #امير_كرارة #احمد_حلمي #محمد_حماقي #كريم_عبد_العزيز #نادين_نسيب_نجيم #دنيا_سمير_غانم #دينا_الشربيني #محمد_رمضان #gff19 #مهرجان_الجونه_السينمائي #الجونة_السينمائي #الجونة #محمد_سامي #حلا_شيحه #شيرين_رضا.
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#مي_عمر و #حلا_شيحة و محمد سامي من حفل عمرو دياب ليلة امس في الجونه.. . . تغطية حفل عمرو دياب موجوده في الستوري شوفها وحطيتها ليكم هايلايت كمان♥️ . . . ، . / / / / / / #مهرجان_الجونة_السينمائي #alshiaka_magazine #هنا_الزاهد #احمد_عز #عمرو_يوسف #مشاهير #مشاهير_مصر #ايمي_سمير_غانم #مشاهير_العرب #احمد_فهمي #تامر_حسني #شيرين_عبدالوهاب #مهرجان_الجونة #امير_كرارة #احمد_حلمي #محمد_حماقي #كريم_عبد_العزيز #نادين_نسيب_نجيم #دنيا_سمير_غانم #دينا_الشربيني #محمد_رمضان #gff19 #مهرجان_الجونه_السينمائي #الجونة_السينمائي #الجونة #محمد_سامي #حلا_شيحه #شيرين_رضا.
A post shared by ALSHIAKA MAGAZINE مجلة الشياكه (@alshiaka_magazine2) on Sep 27, 2019 at 2:51am PDT
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