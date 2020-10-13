فيفي عبده تخلع الحجاب وتظهر مفاتنها.. والجمهور : "غضوا البصر يا جدعان" (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ١٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٥٦ مساءً (دوت الخليج )

عادت الراقصة والممثلة المصرية فيفي عبده ، إلى وضعها وانشطتها السابقة ، بعد ستة أيام من ظهورها مرتدية للحجاب عبر حسابها على موقع إنستغرام.

وبدت فيفي عبده، في اطلالتها الحديثة بعد خلع الحجاب، تستعرض جسدها ومفاتنها بفستان قصير مكشوف الصدر بالكامل مع الساقين واجزاء فوقهما.

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وعلقت الراقصة الاستعراضية على اطلالتها قائلة : "يا مساء النور على البنور من مصر أم الدنيا، بحبك أوي وحشتوني أوي ".

وامطرها متابعوها بتعليقات غزيرة معظمها خادشة للحياء، كما تضمنت عبارات ساخرة واخرى ناقدة منها : " غضوا البصر يا جدعان، ايه كل دا يا فوفو، مش عارفة ايه المنظر ده بجد، لو تنزعين احسن لك" .

وكانت الممثلة والراقصة المصرية قد فاجأت جمهورها الأربعاء الماضي بظهورها مرتدية الحجاب ودون أي نوع من المكياج وهي طريحة الفراش.

وأثارت الفنانة فيفى عبده الجدل، بعدما ظهرت في مقطع فيديو جديد لها على حسابها بموقع إنستغرام مرتدية الحجاب وكشفها عن إصابتها بدور برد شديد منعها من القدرة على الكلام وكان هذا السبب وراء اختفائها الفترة الماضية، وكذلك غيابها عن حضور عدد من المناسبات . حسب قولها.

إطلالة فيفي عبده بهذا الشكل، دفعت الجمهور لتداول مقاطع فيديوهات قديمة تظهر فيها نجمة الرقص الشرقي بالحجاب، ولعل أبرزها كان في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، عندما ظهرت بحجاب منقوش برسمة "التايجر"، ووجه خال تماماً من المكياج.

https://www.instagram.com/p/CGCzw6fA32O/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGCzw6fA32O/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by Fifi Abdou (@fifiabdouofficial) on Oct 7, 2020 at 6:28am PDT

حينها أوضحت أنها في طريقها للذهاب لطبيب الأسنان، لافتة إلى أنها تخلت تماماَ عن المكياج لراحة بشرتها، وقالت فيفي "أنا رايحة لدكتور الأسنان، ومش حاطة ميك آب، عشان أريح بشرتي شوية، ووحشتوني أوي ويارب تبقى سنة سعيدة عليا، وربنا يبعد عني الغُمة يارب".

ومع بدء تفشي فيروس كورونا الخطير حول العالم، أطلت فيفي عبده بحجاب منقوش بألوان فاتحة، وأعلنت قبولها تحدي الخير، الذي دعته لها الفنانتان غادة عبدالرازق، وهند صبري، وتكفلها بـ100 أسرة محتاجة، عقب قرار منع التجمعات لتفادي تفشي الفيروس القاتل في المجتمع المصري.



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