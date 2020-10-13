فنانة مصرية شهيرة تتعرّض لهجوم عنيف بعد ظهورها بالمايوه داخل البحر (صورة)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ١٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٢٧ مساءً (دوت الخليج )

تعرّضت الفنانة المصرية الشهيرة ​عارفة عبد الرسول​ لهجوم عنيف من بعض المتابعين، بعد أن نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لها بالمايوه على البحر.

وعلّقت الفنانة المصرية على اطلالتها محل الهجوم قائلة: "لقيت الطبطبة".

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هذه الصورة أغضبت البعض الذين وجّهوا لعارفة تعليقات مسيئة، وطالبوها بإحترام سنها، وعدم مجارات الفنانات المراهقات اللاتي يتعرين. حسب قولهم، بالمقابل دافع عنها أخرون، متمنين لها حياة سعيدة وعمر طويل.

يُذكر أن عارفة تشارك حاليا في فيلم "النمس والإنس"، من بطولة صابرين ومنة شلبي وعمرو عبد الجليل ومحمد هنيدي، وبيومي فؤاد، ومحمود حافظ ومحمد جمعة، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.





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