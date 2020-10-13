تسريب معلومات مؤكدة حول إنفصال إبنة هيفا وهبي عن زوجها

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ١٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٥٠ مساءً (دوت الخليج )

سُربت معلومات مؤكدة ، حول إنفصال إبنة الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​، ​زينب فياض​، عن زوجها، الذي أنجبت منه طفلتيها "رهف" و"دانييلا".

وبحسب الزميل "الفن" فإن تلك المعلومات المسربة أكدت أن ثمة أزمة حصلت في الوقت الماضي بين زينب وزوجها، بعد خروجها الى العلن وإنتشارها على مواقع التواصل الإجتماعي، ما أحدث نوعاً من التصدع في العلاقة، التي بقيت متأرجحة بين الأزمات والوفاق.

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واشارت إلى أن فياض تهوى إثارة الجدل من حولها، وأن الحديث حول طلاقها هي مصدره، بعد أن لفتت الإنتباه في مواقع التواصل الاجتماعي، وأن الطلاق بات السبيل الوحيد أمامها، للإبتعاد عن المشاكل الزوجية، التي عكّرت أحلامها نوعاً ما، بعد أن برزت في الأفق علامات عشقها للأضواء، حتى ولو بشكل مموه.

وأوضحت بأن العلاقة بين هيفا وإبنتها لا زالت مقطوعة، وليس من المفهوم ما هو سبب استمرار هذا القطيعة، في وقت باتت زينب مسؤولة عن حياتها ولم تعد بعيدة قصراً عن والدتها، كما حصل حين كانت في منزل جدها ببلدة جويا في جنوب لبنان حين تركتها والدتها عقب ولادتها.



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