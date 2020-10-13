نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بالصور.. شاهد اللقاء الأول بين راغب علامة وعاصي الحلاني وتامر حسني وجسار وزاهر وبين بزوجاتهم على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ١٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٢٢ مساءً (دوت الخليج )

هل تساءلتم يوماً ما ، كيف التقى نجومنا العرب بنصفهم الثاني؟ خصوصاً أنهم معروفين، ويصعب عليهم أن يجدوا الشخص الذي سيضحي معهم، من أجل مسيرتهم الفنية.

العديد منهم كشف عن اللحظة التي التقى بها بتوأم روحه، ومواقف كثيرة حصلت في بداية العلاقة، فما الذي جذبه لهذا الشخص، ليرتبط به ؟ إليكم التفاصيل الكاملة :

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​هاني شاكر​

أُعجب الفنان هاني شاكر بزوجته خلال مشاهدته تسجيل لزفاف صديقه، وكانت هذه الصدفة بداية تعرّفه عليها .

وذكر شاكر في تصريحات صحفية سابقة، إنه كان عند صديقه في البيت يشاهد فيديو زفافه المسجل على التلفزيون، ولفتت انتباهه شابة من ضمن الحاضرين في الحفل، وطلب من صديقه أن يعرفه عليها وهذا ما حصل بعد فترة، وعرف فوراً أنها ستكون زوجته فعبر لها عن إعجابه، قبل أن يتحول هذا الشعور إلى حب كبير ثم زواج.

تامر حسني​

تعرّف الفنان تامر حسني، على زوجته في حفله في المغرب ، على الرغم من أن​بسمة بوسيل​ كانت قد عُرفت في برنامج "ستار أكاديمي"، إلا أنها بقيت مجهولة لزوجه حسني إلى أن إلتقيا في حفله في المغرب، وكانت من أشد المعجبات به فدخلت الى كواليس الحفل وتعرفا، وبعدها تتالت اللقاءات، ونشأت بينهما علاقة حب إنتهت بالزواج.

أحمد السقا

​تقدم الفنان أحمد السقا لخطبة زوجته بتشجيع من شقيقته الكبرى التي كانت صديقة مقربة منها، والتي شجعته على أن يتقدم لخطوبتها، فوافق على الأمر وتزوجا عام 1999.

أحمد زاهر

أما الفنان أحمد زاهر ف​تعرّف على زوجته في العرض الخاص لفيلم "جنة الشياطين"، وأعجبته، فسأل عنها وتتالت اللقاءات لتبدأ علاقة حب، جعلت أحمد زاهر يتحرك بسرعة ويطلب يدها للزواج.

وائل جسار​

ومن جهته تعرّف الفنان وائل جسار على زوجته في إحدى حفلاته فجذبته ، وصرّح جسار أنه تعرف على زوجته عندما كان يحيي إحدى حفلاته في لبنان، وقال إنه بينما كان الجميع يرقص ومتحمساً شدت انتباهه شابة جالسة دون ان تتحرك ولا تفعل شيئاً، سوى النظر والاستماع اليه، وعندها انتابه الفضول وطلب من أصدقائه أن يعرفوا هوية هذه الشابة، وحصل على رقمها وتواصل معها، فنشأت بينهما علاقة حب كبيرة، وتزوّجا بعدها ورزقا بولدين.

راغب علامة

كشف الفنان راغب علامة أنه لم يعش قصة حب وغرام مع زوجته السيدة جيهان علامة، فقد تزوّج منها عن طريق "زواج الصالونات"، أي زواج مدبر. ورأى أن الرجل لو أحب من الممكن أن تزوغ عينه، ولكن السيدة إذا أحبت فمستحيل أن تنظر لغير زوجها، معتبراً أن الخيانة خطأ كبير، ولكنه لا يعرف سبب حدوثها من بعض الرجال.

عاصي الحلاني

جمعت الصدفة بين الفنان عاصي الحلاني وزوجته ملكة جمال لبنان سابقا ً​كوليت بولس​،وذلك حين كانت بطلة فيديو كليب أغنيته "وآني مارق مرّيت".

وقد نشأت علاقة إعجاب بين عاصي وكوليت حينها، تكللت بالزواح عام 1995، ورزقا بـ3 أولاد هم ماريتا ودانا والوليد، وبعدها أطلّت معه في كليب "عذبوني" مع ابنتيهما ماريتا ودانا.

رامي عياش​

كانت زوجة رامي عياش ، داليدا ، من أشد معجباته، حينما التقيا على العشاء في منزل صديق مشترك ، وهو الملحّن سليم عساف، الذي قال لرامي أنّ هناك فتاة معجبة به تود لقاءه، فظن عياش أنها كأية معجبة أخرى، لكن حين تعرف عليها شعر بشيء قوي نحوها تحول الى انجذاب، ثم علاقة حب تكلّلت بالزواج.





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