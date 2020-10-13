ياسمين الحواري تتعمد كشف بطنها وأردافها.. والجمهور يغازلها

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ١٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٥٤ مساءً (دوت الخليج )

أطلت ياسمين الحواري ملكة جمال سوريا، على متابعيها في منصة إنستغرم، ببنطلون جينز وفانيلة ضيقان، ومكشوفان الظهر والبطن.

وتعمدت الشابة الحواري في اطلالتها الجريئة، على توجيه أردافها المنحنية نحو الكاميرا وكذا ظهرها واجزاء من بطنها، فيما تسريحة شعرها تتماوج بين نهديها .

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وعلقت ملكة جمال سوريا لعام 2019، على صورتها التي بدت فيها مبتسمة بالقول : "من أسباب السعادة الابتسامة" .

وانهمرت في الحال إعجابات وتعليقات المتابعين الذين أبدوا اندهاشهم بمنحنيات الشابة ياسمين الحواري، وامطروها بكثير من الكلمات الممتلئة بعبارات العشق والحب والغزل، وبأكثر منها بمحتوى خادش للحياء.

ومن تلك التعليقات ، قال متابع : ولا في الخيال جمالك واردافك"، وكتب متابع آخر :"تخبلين دخيلك" ، "قمة الأنوثة والإثارة" ، "والله حليانة أموت فيك".

وكانت ملكة جمال سوريا ، قد اشعلت مؤخراً، منصات التواصل الاجتماعي، وماراثون إستعراض الأرداف وغيرها من المفاتن ، الذي تشارك فيه العديد من النجمات والفنانات في الوطن العربي، بصورة إغراء جريئة.

وعقب نشر ياسمين الحواري، لمشاركتها عبر منصة تداول الصور والفيديوهات "إنستغرام" ، تداولها رواد مختلف منصات التواصل، بشكل سريع، وعبروا في عناوين وتعليقات أرفقوها بها، عن إنبهارهم بجمال وأنوثة الشابة الحواري، وجراءتها في كشف وابراز تفاصيلها، خاصة الأرداف.

وفي إطار التعليقات ، وجه طرف آخر من جمهور منصات التواصل الاجتماعي، انتقادات حادة للشابة السورية ، إلا أن تلك التعليقات الناقدة لم تكن بنفس مستوى صخب بقية التعليقات المتضمنة الانبهار والإعجاب والإطراء وكذا التحرش..

واختارت ملكة جمال سوريا، لإطلالتها تلك، فستاناً اصفراً قصيراً وناعما التصق بما تحته ، مما أظهر نصفها الاسفل بما فيها اجزاء من أردافها، وأبرز ما تبقى للعيان بشكل واضح ومثير.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تشارك فيها الشابة ياسمين الحواري، بصور جريئة، بل سبق وأن شاركت بعدة صور مماثلة أثارت ردود أفعال متباينة، معظمها كانت إيجابية وعبرت عن عشق وحب المتابعين للجميلة الحواري، فيما تنوعت البقية بين النقد العقلاني والنقد الجارح والمتطرف، وبين المداعبة والسخرية.

الجدير بالذكر أن ملكة جمال سوريا ياسمين الحواري، احتفلت مؤخراً ، بمناسبة مرور عام على تتويجها بلقب ملكة جمال بلادها، وارتدت خلال احتفالها، فستاناً أسوداً ناعماً وضيقا آثار دهشة كل متابعيها ، عبر حسابها بموقع إنستغرام..

وبدت في إطلالتها، ترفع خصلات شعرها الحريري إلى الأعلى بيدها اليسرى، فيما يدها اليمنى متدثرة بين فخذها المقابل لها، وهي تستعرض جسدها ومفاتنها التي لا تتكرر مرتين إلا معها فقط . كما قال أحد المتابعين في تعليقه على الإطلالة.

محبو ومتابعو النجمة السورية، أمطروا مشاركتها تلك، بسيل من الإعجابات والتعليقات التي تتغزل معظمها، بملكة جمال سوريا، وبجمالها الاستثناء وانوثته ورقتها وأناقتها الفاتنة ..

ولم يكتف جمهور الشابة السورية، بالاعجاب والتعليق على صورة معشوقتهم ومحبوبتهم، بل أشعلوا مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، بمشاركة وتداول تلك الصورة ، والتعليق عليها أيضًا.

ولدت ياسمين الحواري، في حمص بسورية، لوالد سوري وأم مصرية، وانتقلت للعيش في مصر منذ 11 عاماً.

شاركت في مسابقة ملكة جمال سوريا ومسابقة مكلة جمال العرب، وحصلت على لقب ملكة جمال سوريا لعام 2019، ولقب وصيفة ملكة جمال العرب لنفس العام (2019).

ملكة جمال سوريا ووصيفة ملكة العرب، حاصلة على ليسانس في علم النفس من جامعة عين شمس في القاهرة، وتعمل أخصائية علاج نفسي في إحدى المراكز بمصر ، كما تهتم بعمل عروض الأزياء.



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