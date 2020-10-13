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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تم إستخدام حبة البركة وتعرف أيضا بالحبة السوداء، قديما في علاج العديد من الأمراض، خاصة في حضارات مصر القديمة، واليونان، والرومان، والحضارة العربية الإسلامية، كما أن لها فوائد لا حصر لها لجسم الإنسان، فهذه البذور معروف انها مفيدة، لدرجة كبيرة جدا لجميع الفئات العمرية، وللرجال قبل النساء، وقد أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بأنها شفاء لكل داء إلا السام أي الموت، وسنعرض في هذا المقال استخداماتها، والأمراض التي تعالجها، وإستخدامها كوصفات بخلطها مع مكونات أخرى، لعلاج كثير من المشاكل التي تواجه الانسان.

إستخدامات الحبة السوداء

لحبة البركة إستخدامات كثيرة، منها ما يلى:

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بينها الكلى والكبد.. الحبة السوداء تعالج ”11 مرض” ولها فوائد جمة لا يستغني عنها أحد

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تعمل على علاج الجهاز الهضمي، بما في ذلك الغازات، المغص، الإمساك، الإسهال والبواسير.

تعزيز جهاز المناعة.

تستخدم النساء حبة البركة، في تحديد النسل، كما أنها تزيد الخصوبة عند الرجال.

تستخدم في الطعام، على أنها نوع من التوابل.

تعمل على علاج آلام الروماتيزم، وذلك بوضعها على الجلد مباشرة.

تستخدم في علاج الجهاز التنفسي، خاصة مع حالات الربو، الحساسية، إلتهابات القصبات الهوائية وانتفاخ الرئة.

يستخدمها بعض النساء، كوصفة لزيادة الوزن.

الأمراض التي تعالجها

تعالجحبة البركة، كثيرا من الأمراض وهى كآلاتي:

مرض الربو، تناول الحبة السوداء يعمل على تحسين وظيفة الرئة، لدى الأشخاص الذين يعانون من الربو.

ارتفاع الكوليسترول في الدم، تشير بعض البحوث إلى أن تناول جرام واحد، مرتين يوميا قبل وجبات الطعام، لمدة أربع أسابيع يقلل نسبة الكوليسترول.

ارتفاع ضغط الدم، ويتم ذلك بخلط حبة البركة مع العسل، وتناول الخليط صباح كل يوم على الريق.

أعراض إنسحاب المخدرات، أشارت الأبحاث إلى أن تناول مستخلص بذور حبة البركة، ثلاث مرات في اليوم ، لمدة أسبوعين متواصلين، يقلل من أعراض إنسحاب المخدرات من الجسم ، كما انها تساعد في معالجة الإدمان على المخدرات، ومساعدة الجسم في التخلص من السموم.

دواللى الساقيين، تدهن الدوالي بالزيت قبل النوم، وعمل شاي من حبة البركة، ويشرب قبل النوم.

سرطان الدم، أكد الخبراء أن حبة البركة، تنجح في شفاء أمراض سرطان الدم، إذا تم إضافتها إلى الحلبة ونبات الونكا، بالإضافة إلى عسل النحل، مع قليل من الجزر، ويتم طحنها وإستخدامها كمربى يوميا.

أمراض الكلى، وذلك بإستخدامها مع عسل النحل النقي، يشفى الإنسان من حصوات الكلى والمثانة.

سرطان الكبد، يوصى بإستخدام حبة البركة، مع عسل النحل الأسود، كشراب يوميا.

آلام الولادة، وذلك بإستخدامها مع الينسون، عسل النحل والبلح الناشف يضاف إليها زيت حبة البركة، ويشرب منها كوب مغلى.

تعالج بعض الأمراض، كالأكزيما، نزلات البرد، وإلتهاب الجيوب الأنفية بالإضافة الى آلام الأسنان والصداع.

مرض السكرى، تشير الدراسات الى أن تناول جرامين فقط يوميا منها، يؤدى الى خفض مستوى السكر في الدم.

طريقة تناول الحبة السوداء

يمكن تناولها كنكهة لبعض الأكلات، ويمكن تناولها عن طريق تناول سبع حبات منها، أو إضافتها إلى الماء أو العسل، ويمكن إضافتها إلى بعض المشروبات كاللبن، يوجد الكثير من أشكال الحبة السوداء، منها على شكل كبسولات غذائية، تتميز بإحتوائها على حبوب مركزة، كما يتوافر منها على شكل زيت.

خلطات الحبة السوداء

هناك كثير من خلطات الحبة السوداء، بعض منها يستخدم كآلاتي:

لعلاج مشاكل البشرة، معلقة من حبة البركة مع معلقة من زيت الزيتون، تدهن بها البشرة يوميا، مع تقليل التعرض لأشعة الشمس.

لعلاج حب الشباب، تستخدم حبة البركة المطحونة مع زيت السمسم، مع الدقيق لتصبح عجينة مثل الكريم، يدهن بها الوجه يوميا.

لعلاج الشعر، يمكن تناول معلقة منها، يوميا لمدة ثلاثة أشهر، لعلاج مشاكل الشعر.

تستخدم لعلاج الشعر الخفيف أيضا، وذلك بخلط معلقة من حبة البركة، مع معلقة من الخل ويستحب تخفيفه، وخلطهم مع معلقة من الجرجير وكوب من زيت الزيتون، يتم تدليك فروة الرأس بها، لمدة نصف ساعة ثم نغسل الشعر بالماء.

المصدر: نجوم مصر