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صنعاء - ميسرا اسماعيل - هناك العديد من الفوائد الكثيرة لتناول عسل والتي لا يمكن حصرها " فيه شفاء الناس " حيث أنه من أكثر الأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية ويعالج الكثير من الأمراض. ولكن ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل قبل النوم مباشرة ؟

نستعرض أبرز الفوائد الصحية لتناول لتناول عسل النحل قبل النوم مباشرة بحسب موقع Bright side الأمريكي:

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ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة عسل قبل النوم مباشرة؟؟.. (مفاجأة)

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1- تناول ملعقة عسل نحل قبل النوم يحمي الجسم من الاصابة بالأمراض المعدية، حيث أنه يعزز الجهاز المناعي.

2- تناول عسل النحل يحمي من خطر الإصابة بأمراض السرطان.

3- تناول عسل النحل قبل النوم يحارب الدهون الثلاثية ويبقي على الأحادية المفيدة للجسم أثناء النوم.

4- تناول عسل النحل قبل النوم يطهر الجسم من الڤيروسات والجراثيم والميكروبات التي قد تغزو الجسم.

5- تناول ملعقة من عسل النحل يعمل على الحفاظ على صحة القلب وحماية الشرايين من الانسداد.

6 - تناول عسل النحل قبل النوم مباشرة يسرع من عمليات التمثيل الغذائي أثناء النوم، وبالتالي فقد الوزن.

7- تناول عسل النحل قبل النوم يعمل على تقوية الأعصاب وحمايتها من الالتهابات.

8- تناول ملعقة عسل نحل قبل النوم يحسّن من الأداء الجنسي للرجال.

9- تناول العسل قبل النوم يعالج قرحة المعدة والإثنى عشر.

10 - تناول عسل النحل قبل النوم يساعد في النو م حيث ترتفع مستويات الإنسولين في الجسم ويقوم الدماغ بإفراز مادة التربتوفان (Tryptophan)، والذي يتحول بدوره إلى السيروتونين الذي يساعد في انتاج هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم.

11- تناول عسل النحل قبل النوم يساعد علي التخلص من السعال حيث يساعد علي محاربة البكتريا المتواجدة في الحلق فهو بمثابة مضاد حيوي طبيعي.

12 - تناول عسل النحل قبل النوم يساهم في مكافحة الشيخوخة.