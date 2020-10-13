نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر كما ولدتها أمها.. فنانة عربية تظهر وهي تستحم ومستلقية على سريرها الأحمر على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ١٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:٤٩ مساءً (دوت الخليج)

نشرت الفنانة والراقصة الاستعراضية التونسية ​نرمين صفر​ ، صوراً فاضحة لها على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، التقطت الراقصة نرمين، صورا سلفي لها ، ظهرت فيها عارية تماماً وهي في حوض الاستحمام وتحاول أن تغطي صدرها بيديها وعلقت عليها قائلة : "بجمع افكاري" ، مما استفز العديد من متابعيها الذين هاجموها معتبرين الصور متجاوزة لحد الجراءة مطالبينها بسرعة حذفها .

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

مسلسل تركي جديد يتفوق على قيامة أرطغرل ويكتسح المؤسس عثمان.. شاهد

هذا ماسيحدث في سماء السعودية بعد ساعات ويذهل الجميع

ياسمين عبدالعزيز تحرج زوجها أحمد العوضي أمام الجمهور.. شاهد كيف سخرت منه

السعودية تحبط عمليات إرهابية ضخمة كانت على وشك التنفيذ

ياسمين الحواري تتعمد كشف بطنها وأردافها.. والجمهور يغازلها

توضيح هام حول احتساب توظيف المرأة السعودية برجلين

بالصور.. شاهد اللقاء الأول بين راغب علامة وعاصي الحلاني وتامر حسني وجسار وزاهر وبين بزوجاتهم

بعد تجديده آلياً.. 6 خطوات لإيصال جواز السفر السعودي إلى منزلك

مذيعة عربية شهيرة تفقد السيطرة على نفسها وتقضي حاجتها في ملابسها

تسريب معلومات مؤكدة حول إنفصال إبنة هيفا وهبي عن زوجها

فنانة مصرية شهيرة تتعرّض لهجوم عنيف بعد ظهورها بالمايوه داخل البحر (صورة)

بشرى سارة من الخطوط الجوية السعودية لعملائها حول العالم

فيفي عبده تخلع الحجاب وتظهر مفاتنها.. والجمهور : "غضوا البصر يا جدعان" (شاهد)

شاهد.. مي عمر في وصلة رقص ساخنة على أنغام أغنية عمرو دياب

ياسمين صبري تفجر مفاجأة كبرى حول مولودها الأول من أبو هشيمة

ولم تكتف نرمين بنشرها تلك الصور بل نشرت صورا اخرى وهي مستلقية على سريرها الأحمر بروب الاستحمام وتأكل الفواكه ، وعلقت عليها : "حواء" .

يذكر ان نرمين صفر كانت قد اشتهرت بـ "راقصة كورونا" وذلك بعد بثها فيديوهات رقص شرقي عبر حساباتها على مواقع التواصل بهدف تسلية التونسيين خلال فترة الحظر المنزلي.

وعادت الفنانة والراقصة نرمين، ببث هذه الرقصات وعلقت عليها بالقول: “كيف شطحت انا وصلنا صفر حالة كورونا” مضيفة "نساء ورجال وصغار يحبوني نرجع نشطح خاطر انا شطحت للعلم وتفكرت العلم وقت متفكرو حد….لذلك نزولا عند رغبة الجمهور باش نشطح لأجل تونس".





انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام