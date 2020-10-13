نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بدون زيت وقلية.. 4 طرق صحية جديدة لتحضير البطاطس على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - تحمير بدون قلي

يعشق الجميع تناول البطاطس المحمرة كبيرا أو صغيرا.. ويمكنك تناول البطاطس المحمرة بمذاق لا يقاوم وشكل شهى؛ ولتحضيرها من دون دهون، ومنعا من اكتساب الوزن الزائد، يقدمها الشيف الشربيني، بأربع طرق مختلفة.

اقرأ أيضا :

قد يهمك أيضًا:

بدون زيت وقلية.. 4 طرق صحية جديدة لتحضير البطاطس



وفاة أسرة مصرية بالكامل.. (والسبب مؤلم)

توقف عن تناولها فورا.. أطعمة يومية تصيبك بالشيخوخة المبكرة

بلقيس تعترف: زوجي شريك في الجريمة (صورة)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة عسل قبل النوم مباشرة؟؟.. (مفاجأة)

بينها الكلى والكبد.. الحبة السوداء تعالج ”11 مرض” ولها فوائد جمة لا يستغني عنها أحد

أبل تكشف رسميًا عن مواصفات هواتفها الجديدة آيفون 12 بتقنية الـ 5G

هندي يقطع رأس زوجته ويسير به في الشارع.. والسبب؟؟

السعودية.. سلطات مكة المكرمة تكثف البحث عن "أمير" مفقود.. (الاسم والصورة)

ثلاثة رجال أقوياء يتنازعون على السلطة في الشرق الأوسط ولا يترددون في المخاطرة.. منهم؟ (الأسماء)

صاحب محل الجوالات الذي انفجر الهاتف في وجهه يوجه نصيحة مهمة للزبائن.. شاهد

هندي يعبد ترامب ويسجد له واليوم توفي من شدة القهر على إصابة الأخير بكورونا.. شاهد كيف كانت نهايته؟؟

عصير أحمر يعزز الخصوبة ويحسن الذاكرة ومكافح لأمراض مزمنة لا تتوقعها!

وفد من الأزهر يؤدي الصلاة داخل كنيسة في مصر ويثير الجدل!.. شاهد

إيران تكشف عن السلاح النووي السري للسعودية!

وفاة عامل باكستاني داخل محل في المدينة المنورة.. وفيديو يوثق ما كان يفعله في آخر لحظات حياته قبل لفظ أنفاسه الأخيرة!

للتخلص من كورونا والعودة إلى الحياة الطبيعية ليس أمام البشرية إلا مخرج واحد

شاهد : فيديو جديد لـ"عنتيل الجيزة" في مصر لحظة اقتحام شقته

فيديو: المخابرات التركية تغتال ضابطًا سعوديًا في إسطنبول.. ومصادر تكشف الحقيقة

أول تعليق لعارض الأزياء السعودي “زياد المسفر” على المقطع الذي أشعل سناب شات وتويتر

إصابة كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا .. والاتحاد البرتغالي يكشف حالته الصحية

هجوم سعودي على قيادات فلسطين: إحنا أكلناكم ولبسناكم وتسبونا! (فيديو)

أول تعليق بعد الإفراج عنه.. ناصر الدويلة الذي هاجم الإمارات يبشر بعهد جديد في الكويت ويكشف عن أوامر عليا تعظم شعائر الله

نجل ملك سعودي دهس مواطن بسيارته حتى مات.. وهكذا كانت ردة فعل والده (صورة مع الأسماء)

ثقب أسود يلتهم نجمًا كاملًا وبسرعة خاطفة في مجرة تبعد 215 مليون سنة ضوئية.. شاهد الفيديو

وسيم يوسف: القبض على نجل داعية شهير في دولة خليجية بتهمة بيع وترويج الخمور! (صورة)

ردود فعل سعودية غاضبة من جمهور MBC بعد قيامها بخطوة جريئة تخدم إسرائيل .. شاهد

هل تذكرون الممثل الكوميدي المصري “اللمبي” محمد سعد؟؟.. شاهدوا من هي زوجته التي أخفاها عن الإعلام!



صاروخ يتجه نحو الأرض بعد ضياعه 54 عامًا في الفضاء



اكتشاف جديد يعالج السكري ويحمي من الفشل الكلوي وهبوط القلب



دراسة “صادمة جديدة” عن تأثير كورونا وفترة بقاءه على شاشة الهواتف وأوراق النقود.. شاهد



ظهور مفاجئ لـ“القذافي” متوعدًا بمحاسبة هذه المرأة بتهمة تدمير ليبيا!!



أول تعليق لترامب بعد تعافيه من كورونا: سأقبّل الفتيات والنساء الجميلات وهذا ما أشعر به!

تحذير لمرضى القلب من خطأ شائع يزيد من احتمالية حدوث الجلطة

تطورات جديدة في السعودية بشأن إلغاء التأشيرات

داعية سعودي يحرض على إمام الحرم المكي “سعود الشريم” بسبب خطبته الأخيرة.. وهذا ما قاله وأثار ضجة واسعة (فيديو)

سائق يخطف امرأة متزوجة بحيلة ماكرة من يد زوجها.. ولما وصلت معه داخل السيارة كانت المفاجأة التي قلبت الأمور رأسًا على عقب

سيارة لكزس تركها صاحبها في وضع التشغيل أمام محل بجدة .. وهكذا كان مصيرها! (فيديو)



عبدالباري عطوان يرد على تصريحات “بندر بن سلطان” تجاه قيادات فلسطين.. وهذا ما قاله عن صدام حسين وجمال عبدالناصر

بدائل للقلي:

الخبز:

- ودع زيت القلي واستقبل زيت الزيتون، حيث ستكون المرة الأولى التي تضيف فيها الزيت إلى شيء وتشعر أنك تفيد صحتك.

- بعد غسل البطاطس وتقطيعها ونقعها في الماء، يجب أن تجفف تمامًا، وهي خدعة سريعة تعجل بقرمشتها.

- استخدم زيت الزيتون والملح وكن كريمًا مع البطاطس في هذين المكونين لعمل القرمشة، وغلف بهما البطاطس قبل إدخالها الفرن.

- هذه الطريقة مناسبة للبطاطس المغلفة بالبقسماط أيضًا، ولكن ننصحك هنا بإضافة البيكنج بودر، وبعض من المياه الفوارة، لنتيجة مثالية.

الروست:

تعتمد فكرة الروست على الصدمة، وتستخدم فيها طاسة شديدة السخونة مع ملعقة كبيرة واحدة من الزيت، تصدم فيها البطاطس وتشوح قبل أن تدخل الفرن مع توابلها لتتم سوائها.

- هذه الفكرة تضمن عمل الطبقة المقرمشة الخارجية، ثم تترك للفرن مهمة القلب الطري.

البرويلنج أو القلي بالماء:

يمكن استبدال الزيت بالماء، فى هذه الطريقة ،ولكن على درجة حرارة شديدة الارتفاع، وبعد أن تغلي تمامًا وتصل إلى التبخر، وبكميات قليلة أيضًا، بحيث تصل المكونات في مرحلة ما من الطهي،يمكن طهيها بجانب الخضروات والدجاج .

القلي بالملح والرمال البيضاء:

من أغرب طرق الطهي حول العالم: طريقة تقليدية قديمة مصدرها هندي وفيتنامي، وكان تقليدًا متبعًا في أكل الشوارع الشعبي قديمًا،تعتمد هذه الطريقة على الرمال الناعمة من البحر ،يوضع بكمية كبيرة من الرمال الناعمة في الطاسة، كبديل لزيت القلي ثم تضاف إليه المقليات على أن تكون مكونات جافة لن تمتص الرمال مثل البطاطس والمكرونة والنواشف، وهي فكرة لا تناسب اللحوم أو أي مكونات تحتوي على دهون وماء في تركيبها.

المصدر: صدى البلد