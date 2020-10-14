نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر مجددَّا.. قضية قتيل فيلا نانسي عجرم تعود الى الواجهة برواية كاملة (شاهد) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ١٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٣٠ صباحاً (دوت الخليج)

بعد ان تم عرض قصة الفيلم الأول حول “الرواية الكاملة” لماحدث في منزل الفنانه اللبنانيه “نانسي عجرم” مع الشاب السوري “محمد الموسى”.

قنوات mbc ووفق ما تم رصده أعلنت من خلال حساباتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي قرب العرض.

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وذلك من أجل توضيح عدة نقاط لم تصل إلى الجميع عبر أسئلة لعجرم وزوجها الدكتور فادي هاشم.

على ان يتم عرض الفيلم الأسبوع المقبل يوم السبت والذي يصادف 17 من الشهر الجاري على mbc1.

“ماذا حدث بقضية نانسي عجرم وزوجها التي هزت المجتمع اللبناني؟ كل الأجوبة في الرواية الكاملة السبت 10 مساءً على mbc1”.

وبذلك يكون بإستطاعة الجميع متابعة ما حصل ومعرفة المزيد من التفاصيل في القضية التي أشغلت الوطن العربي.

حيث لم يبت في القضية حتى الآن بحق زوج الفنانة اللبنانية فادي هاشم من القضاء اللبناني.

يذكر أن مطلع العام الحالي قام فادي هاشم بقـتل الشاب السوري محمد الموسى في وسط منزله بعد أن كان يعمل لديه بالفيلا وجاء من أجل المطالبة بحقه، وسط إختلاف الروايات.

وعلى الصعيد الفني أطلقت نانسي عجرم أغنيتها الجديدة “بيروت أنثى” من كلمات الشاعر نزار قباني بقولها “إلى بيروت الأنثى، من قصيدة إلى بيروت الأنثى، مع الاعتذار للشاعر الكبير نزار قباني”.





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