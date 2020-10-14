هيفاء وهبي تفتح النار على أبو هشيمة وتفجر قنبلة جديدة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ١٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

هاجمت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي طليقها أحمد أبو هشيمة وزوجته الفنانة ياسمين صبري ووجهت للأول اتهامات فاضحة.

هيفاء شاركت عبر حسابها الرسمي في إنستجرام منشور جاء فيه: "ليه تدخلوني بقصة مش قصتي؟ "الخطة فاشلة" ناسك تساعدك انتوا أحرار ببعض! بس أنا سيرتي مش هتغطي عالفضيحة أم جلاجل ولا الجرسة أم حناجل..#أنا_بابا_يلا!!"

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تعليق هيفاء أثار الجدل في البداية حول من هو المقصود، لكن استخدام هيفاء لايموجي النمر حسم الأمر بأن المقصود أبو هشيمة، والمقصود بـ "الفضيحة" ما واجهه أبو هشيمة بعد انتشار فيديوهات جنسية له منذ مدة قريبة.

يذكر أن هيفاء كان طلبت أن لا يتم ربط اسمها بـأبو هشيمة، لأنه نال الشهرة عن طريقها ولا تريد أن ينال المزيد منها على حسابها، أبو هشيمة الذي دخل القفص الذهبي منذ فترة قريبة مع ياسمين صبري كانت قد انتشرت صور لهما من فترة الخطبة وهي ترتدي فستان بنقشة النمر مشابه لفستان هيفاء، وبسبب الأخذ بالموضوع ياسمين قامت بخطوة مفاجئة وهي إرتداء حذاء بنقش النمر في حفل زفافها كأنها توجه رسالة مبطنة من الموضوع.

وكانت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أعلنت أواخر العام 2012 رسمياً انفصالها عن زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة بعد 6 سنوات من الحب والزواج".





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