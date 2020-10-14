نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر لأول مرة.. نرمين الفقي تطل على متابعيها بدون مكياج.. شاهد كيف أشعلت موقع إنستغرام على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ١٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٥٥ صباحاً (دوت الخليج )

أشعلت الفنانة نرمين الفقي موقع إنستغرام، بمجموعة صور حديثة لها، وهي تستمتع بقضاء عطلتها على شاطئ البحر في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي المصري.

وحرصت نرمين في اطلالتها التي ظهرت فيها لأول مرة بدون ماكياج، أن توجه رسالة لجمهورها ، قالت فيها: "خليك طبيعي، مش بس في الشكل، في كل شيء، خليك على طبيعتك".

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ردود الفعل من قبل متابعي النجمة المصرية، كانت جميعها إيجابية ،حيث تنوعت بين الإطراء والإعجاب والتغزل، والتمني بأن تستمر في إمتاعهم بإطلالات بدون أي مساحيق تجميل.

تشارك حاليا الفنانة نرمين الفقي في بطولة مسلسل "لؤلؤ" الذي أنطلق تصويره مؤخراً ، وهو من بطولتها مع مي عمر، أحمد زاهر، أحمد مجدي، سلوى عثمان، ملك زاهر، إدوارد، نورهان، نجلاء بدر، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبدالسلام.

يشار إلى أن آخر مشاركات الفنانة نرمين الفقي كانت حكاية "ما يطلبه المستمعون" ضمن حكايات الجزء الثالث ‏من ‏مسلسل ‏‏"نصيبي ‏وقسمتك"، والذي عرض قبل سباق الدراما الرمضاني الماضي وشاركها في البطولة رانيا محمود ياسين وإيهاب فهمي ومحمد عادل، وهو ‏من ‏تأليف ‏عمرو ‏محمود ‏ياسين ‏وإخراج أكرم فريد‎.‎

كما شاركت خارج السباق الدرامي الرمضاني، في الجزءين الأول والثاني من مسلسل "أبو العروسة" مع الفنان سيد رجب والفنانة سوسن بدر ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وولاء الشريف.



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