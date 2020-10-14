نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر منى زكي تكشف لأول مرة كيف تعاقب بنتها لي لي.. فيديو على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ١٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٢٠ صباحاً (دوت الخليج)

علقّت النجمة المصرية منى زكي، على عودتها من جديد للسينما بعد غياب استمر حوالي 4 سنوات بقولها: “أنا اتخضيت لما اكتشفت الغيبة دي عن السينما ومش مصدقة”، مؤكدًة أن توقفها عن العمل بالسينما طال كونها كانت تبحث عن عمل جيد".

وتابعت زكي في تصريحاتها تلفزيونية: “كان واحشني شغلي أوي في السينما، وأهو اشتغلت حاجة كويسة الحمد لله راجعة بفيلم (الصندوق الأسود)”، مضيفًة أن صعوبة الفيلم تكمن في اعتماده على التلقائية خاصًة وأن مخرج العمل محمود كامل كان يشجعهم على تلك التلقائية في حركة الكاميرا بسبب وجود عنف في الفيلم.

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وأردفت قائلًة إنه تم الانتهاء من تصوير الفيلم قبل انتشار فيروس “كورونا” في جميع العالم، مبينًة أنه تم إعلان موعد العرض بتاريخ 28 من الشهر الجاري معقبًة:

“يارب يعجب الناس ويكون حاجة كويسة وأنا مبسوطة جدًا بالتعامل مع محمد فراج ومصطفى خاطر هما هايلين جدًا لإن لما بيكون معاكي أشخاص موهوبة بيطلع العمل بشكل كويس جدًا”.

واستطردت أنه خلال فترة وجود فيروس “كورونا” كان يتم العمل على تصوير مسلسل “تقاطع طرق”، متابعًة:

“ملحقناش نعرض رمضان لأن كان عندنا ممثلين بره مصر ولازم يرجعوا ومكنش في طيران بالتالي مقدرناش نكمل فقعدت نص أزمة كورونا بشتغل والنص التاني قافلة على نفسي”.

كما وأعربت عن استيائها الشديد من العنف الأسري معلقًة: “بالنسبة لي غير مقبول تمامًا وللأسف في حاجات موجودة في تقاليدنا وغير مقبول إن أي حد يمد يده على أي حد حتى لو كانت زوجته أو أخته”.

واضافت منى زكي،: “مش صح إن حد يمد إيده على حد ومشاعره وكبريائه يتكسروا مهما كان سنه حتى لو كان طفل صغير، لأن كل دي حاجات بتفضل جوه الإنسان”.

وضربت مثلًا بتعاونها مع ابنتها “لي لي” حتى يكون تعليم ووعي للآخرين فقالت: “يتعامل معاها بالنقاش ثم النقاش.. ولازم يكون في نفس طويل ويكون في ردود مقنعة سواء منى أو منها”.

وعن العقاب قالت: “لو على العقاب ممكن يكون من خلال حاجة بسيطة زي منع الموبايل عنها لمدة محددة، وأنا محدش ضربني واتربيت على كده وأحب أربي ولادي على كده بردوا”.





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