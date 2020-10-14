الخطوط الجوية السعودية تكشف عن جدول التشغيل التدريجي للرحلات الدولية

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عدن - نيرة ابو خليفة - كشفت شركة الخطوط الجوية السعودية، عن جدول التشغيل التدريجي للرحلات الدولية. وأوضحت الخطوط السعودية، أن الرحلات الدولية المتاحة خلال شهر أكتوبر الجاري، موزعة على 7 وجهات في أوروبا والولايات المتحدة، و6 وجهات في أفريقيا، و5 في آسيا، ووجهتين في الشرق الأوسط، مفيدة بضرورة اتباع الإرشادات واشتراطات السفر. جديد أخبار دوت الخليج: وأشارت الشركة إلى أن الرحلات متاحة للحجز حسب توفرها، وأنه سيتم تشغيل جميع الرحلات الدولية من وإلى جدة من الصالة رقم (1). الجدير بالذكر أنه تم فتح الرحلات الدولية للفئات المستثناة فقط في سبتمبر الماضي، والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، بعد تاريخ 1 يناير 2021م.

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