نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الإعلامية علا الفارس تفاجئ متابعيها وتكشف عن عريسها السري على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ١٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٣٠ صباحاً (دوت الخليج)

يتسأل جميع عشاق ومحبي المذيعة الشهيرة علا الفارس عن حياتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

و تصدرت مواقع التواصل الإجتماعي رد فعل الإعلامية علا الفارس ووالدتها بشأن زواجها بعد أن أصبح عمرها إلى 34 عاماً . لتفاجأ الإعلامية الفلسطينية علا الفارس جميع المتابعين عندما تحدثوا لها عن زواجها قالت لوالدتها بأنا متزوجة عملها وشغلها .

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

عدسات المصورين ترصد ترامب وابنته إيفانكا في أوضاع مخلة.. شاهد

هيفاء وهبي تفتح النار على أبو هشيمة وتفجر قنبلة جديدة

منى زكي تكشف لأول مرة كيف تعاقب بنتها لي لي.. فيديو

لأول مرة.. نرمين الفقي تطل على متابعيها بدون مكياج.. شاهد كيف أشعلت موقع إنستغرام

ياسمين عبدالعزيز تحرج زوجها أحمد العوضي أمام الجمهور.. شاهد كيف سخرت منه

مسلسل تركي جديد يتفوق على قيامة أرطغرل ويكتسح المؤسس عثمان.. شاهد

هذا ماسيحدث في سماء السعودية بعد ساعات ويذهل الجميع

مجددَّا.. قضية قتيل فيلا نانسي عجرم تعود الى الواجهة برواية كاملة (شاهد)

كما ولدتها أمها.. فنانة عربية تظهر وهي تستحم ومستلقية على سريرها الأحمر

السعودية تحبط عمليات إرهابية ضخمة كانت على وشك التنفيذ

ياسمين الحواري تتعمد كشف بطنها وأردافها.. والجمهور يغازلها

توضيح هام حول احتساب توظيف المرأة السعودية برجلين

بالصور.. شاهد اللقاء الأول بين راغب علامة وعاصي الحلاني وتامر حسني وجسار وزاهر وبين بزوجاتهم

بعد تجديده آلياً.. 6 خطوات لإيصال جواز السفر السعودي إلى منزلك

ياسمين صبري تفجر مفاجأة كبرى حول مولودها الأول من أبو هشيمة

وقالت الفارس رداً على تعليق إحدى الناشطات على إحدى الصور التي نشرتها في وقت سابق لطفل قائلة يا علا الفارس متى ستتزوجي ؟ لترد عليها علا بتغريدة جديدة قائلة بأنها تزوجت عندما كانت غافية , مُشيرة إلى أن الرد هو رد ساخر ليس أكثر .

وفي تعليق لأمها الفلسطينية قالت في مقطع فيديو نٌشر على وسائل التواصل الإجتماعي في وقت سابق قالت فيه بأن ابنتها مش ملحقة على المعجبين والإيميلات التي تصلها كل يوم ولكن قلبها لم يدق بعد على حد قولها حتى تتزوج , واصفة بأن ابنتها مثل العصفور الذي يحب السفر والرحلات المستمرة والعمل بإستمرارية .

والمفاجأة الجديدة والأجمل لرد الإعلامية الفلسطينية علا الفارس بأنها علقت قائلة بأنها لن تتزوج إلا من طينة البلاد حتى شو ما كان مُشيرة إلى أن معظم العرسان الذين يتقدمون لها يريدون منها أن تمكث في المنزل وتترك العمل وهذا الذي يجعلها تفكر في أن تتزوج لاحقاً لأنها سعيدة في عملها وليس مستعجلة على الزواج .

يٌذكر بأن علا الفارس التحقت بالعمل في قناة الجزيرة الفضائية وقدمت استقالتها من مجموعة ام بي سي نتيجة خلافات مع إدارة القناة وكانت قبلها مع قناة العربية .



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام