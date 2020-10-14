شاب يتزوج امرأتين برضاهما في يوم واحد.. فيديو

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ١٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٣٠ صباحاً (دوت الخليج)

أقدم شاب صومالي على كسر التقاليد الرائجة في مجتمعه بعد أن تزوج امرأتين في نفس اليوم، وفي حفل واحد؛ مشيرًا إلى أنه بهذه الخطوة حقق حلمًا كان يراوده منذ صغره.

وأجرت هيئة الإذاعة البريطانية – القسم الصومالي، مقابلة مع الشاب سحردي إبراهيم عوض وزوجتيه، والذي قال: “كنت أحلم منذ صغري بأن أتزوج يومًا ما زوجتين في وقت ومكان واحد، وكانت الفكرة تراودني من حين إلى آخر حتى شاء القدر أن تكون في هذا الوقت”.

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وأوضح أنه تعرف على زوجتيه كل واحدة على حدة، وعاش معهما قصتي حب لمدة ثمانية أشهر، وعند اقتراب موعد الزواج قرر أن يجري تعارفًا بينهما ويخبرهما بنيته.

ووافقت الفتاتان على اقتراح سحردي بعد جلسة حوارية مشتركة مبديتين اقتناعهما بالموضوع، وتم الاتفاق على موعد الزواج.

وقالت إحدى زوجتي سحردي إن سبب موافقتها على الزواج في وقت واحد هو “كي لا تشعر إحدانا بالغيرة من الأخرى”.

وأثارت قصة زواج سحردي غير المألوفة جدلًا واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي بالصومال، وأصبحت مادة إعلامية رائجة بوسائل الإعلام المحلية.

ووفق تصريحاتهما للإعلام، تعهدت الزوجتان (وهما بنت عم العريس، وبنت خالته) بقضاء حياة سعيدة معًا في بيت زوجهما.





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