منة فضالي تعيش اسوأ حالة نفسية.. والسبب صادم

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ١٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٤٠ صباحاً (دوت الخليج )

كشفت الفنانة المصرية منة فضالي ، بأنها تعيش اسوأ حالة نفسية وتمر بفترة صعبة للغاية، وظروف قاسية .

وأوضحت بأن السبب في ذلك يعود إلى مرض والدتها الذي استدعى إجراء عملية جراحية لها .

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وقالت في تعليق لها على صورة تجمعها بوالدتها نشرتها عبر حسابها على إنستغرام :”أنا طول عمري مفيش حد وقف جنبي ولا استحملني ولا شالني في أزماتي ولا حبني غير أمي .. كلهم وقت مؤقت وبس وهفضل اقول كده لحد ما أموت معنديش أغلى منها في الدنيا ”.

وتابعت منة فضالي : ”ربنا يشفيك ويخف من عليك ويطولي بعمرك أنا من غيرك والله ولا حاجة ويجعل يومي قبل يومك .. شكرا للناس اللي سألت وأسفة إني مبردش على حد الضربات ورا من كل حتة ربنا اللي يعلم بالواحد ” .

وختمت في منشورها المؤثر : ” للأسف بمر بأسوأ مرحلة في حياتي بس ربنا كبير ومش معنى إني بضحك أو بنزل صور أكون مبسوطة بالعكس احيانا الواحد بيعمل كل حاجة عكس علشان محدش يشمت في الآخر اقول الحمد لله”.

https://www.instagram.com/p/CGRu6owlnbn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGRu6owlnbn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by ♥️MENNA FADALI♥️ (@manoushafadali) on Oct 13, 2020 at 1:30am PDT

وكان آخر أعمال الفنانة منة فضالي ، فيلم "زنزانة 7 " الذي عرض يوم6 أكتوبر الجاري في دور السينما المصرية.

فيلم "زنزانة 7" كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغيير الاسم، وهو من بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي وعبير صبري وتامر أمين، وتأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.

وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصري ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.



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