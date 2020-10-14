نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ضجة بسبب ملابس هانده ارتشيل الفاضحة.. شاهد على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ١٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

ضجت وسائل الإعلام التركية، بصور الممثلة التركية، هانده ارتشيل، بطلة مسلسل"بنات الشمس"، بسبب الأزياء التي تظهر بها.

حيث ظهرت هانده ارتشيل مع صديقتها الممثلة التركية، مرفي تشاغيران، بقميص من الجينز مكشوف البطن، واسفله رداء أسود قصير، وذلك خلال حضورها حفل بمناسبة نجاح مسلسلها "العشق لا يفهم من الكلام".

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وخلال تصريحات سابقة لهانده ارتشيل أوضحت انها ترتدي ما يليق بها، مهما كان، مشيرة إلى أنها ترتدي الجينز والفساتين والتنورات، وكل شيء، فأهم شيء هو أن يكون ملاءم لها.

يشار إلى أن هانده ارتشيل تطل على جماهيرها حاليا، من خلال مسلسل "العشق لا يفهم من الكلام"، ويحقق هذا المسلسل نسب مشاهدة عالية، ويشاركها بطولته النجم التركي بوراك دينيز.

هانده ارتشيل من مواليد عام 1993، في محافظة باليق أسير التركية، تخرجت من جامعة معمار سنان للفنون الجميلة، بدأت حياتها الفنية عام 2014، من خلال مسلسل "الجامعة المجنونة"، أما شهرتها الحقيية حصلت عليها من خلال تجسيدها دور "سيلين" في مسلسل "بنات الشمس" عام 2015.

ويبلغ عدد متابعي هانده ارتشيل على انستقرام، أكثر من 15 مليون ونصف شخص.





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