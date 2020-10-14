شخص ينتقم من طليقته بنشر فيديو لها على فيسبوك بوضع مخل

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ١٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجل بسبب تحميله مقطع فيديو عاريًا لزوجته السابقة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتصدى مايكل ستيفنز (25 عامًا) لمحاولة الشرطة القبض عليه في حالة سكر، في جريمسبي بمقاطعة لينكولنشاير في 5 أغسطس الماضي.

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وبعد ساعتين من محاولة القبض عليه، تمكنت الشرطة من توقيفه داخل منزله في كليثوربس.

وعوقب ستيفنز الذي نشر مقطع فيديو غير لائق لعشيقته على موقع “فيسبوك” بالسجن لمدة عامين ونصف العام، وبأمر تقييدي لمدة خمس سنوات.

قال القاضي ديفيد ترمبرج، الذي أصدر الحكم مخاطبًا المتهم: “إنه يظهر تطورك إلى جرائم ذات ضرر أكبر وهو أمر مقلق. إنه يوضح أنك قادر على ارتكاب سلوك غير اجتماعي يغذيه في كثير من الأحيان تعاطي المشروبات الكحولية والمخدرات مما يؤدي إلى تفاقم هذه الحالة. كما يتفاقم بسبب حقيقة أنك أساءت إلى ضحيتك من قبل”.

وفي معرض مناقشة تحميل ستيفنز للفيديو على “فيسبوك”، قال القاضي ترمبيرج: “لقد قصدت أن تحط من قدرها وإحراجها وتسبب لها أقصى قدر من الأذى العاطفي الذي نجحت فيه.

أضاف: “أخشى أن يكون السجن بمثابة باب دوار لك، وإذا كان هذا ما تريده لحياتك، فهو موجود من أجلك، ولكن إذا كنت لا تريد ذلك، فستجد المساعدة”.

قالت زوجته السابقة، إنها “تحملت سنوات من الإساءة الجسدية والنفسية منه”، وفق ما نقلت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

قال المدعي العام مهران ناصري بعد رؤيته صورة لها على “فيسبوك”: “أرسل لها رسالة: أنت ترتدين زيًا صغيرًا وسأصفعك على فيسبوك”.

بعد أربعة أيام، اتصل بشرطة هامبرسايد بينما كانوا يتعاملون مع حادث منفصل في وسط مدينة جريمسبي. قام لاحقًا بإمساك ضابط بإصبعه ورشق شاحنة وكلاب الشرطة بالبلاط.

قال ناصري: “كان يصرخ، ضع هذه الشعلة عليّ وسأطعنك”.

وأقر ستيفنز بالذنب في الخيانة، والاعتداء على عامل الطوارئ، والفوضى العامة. وفي 1 أغسطس، كشف عن صور أو أفلام جنسية خاصة. وأنكر تهمتين تتعلقان بضرر جنائي في ملفه.

أضاف: “أخشى أن يكون السجن بمثابة باب دوار لك، وإذا كان هذا ما تريده لحياتك، فهو موجود من أجلك، ولكن إذا كنت لا تريد ذلك، فستجد المساعدة”.



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