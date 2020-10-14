يقتل مسنًا لسرقة أمواله ويذهب لشراء الفياجرا لقضاء سهرة حمراء

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ١٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

أقدم رجل وعشيقته على ضرب رجل مسن حتى الموت، من أجل سرقته لشراء الفياجرا.

وأظهرت كاميرات المراقبة، القاتل وهو يشتري الفياجرا بعد دقائق من قيامه هو وعشيقته بضرب متقاعد حتى الموت, بينما كان يستعد لقضاء سهرة حمراء داخل منزل الضحية.

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وحكم على هانا داي (29 عامًا) بالسجن 14 عامًا، وآرون براون (39 عامًا)، لمدة 13 عامًا وستة أشهر، بتهمة القتل غير العمد لجون كورنيش (75 عامًا). الذي هاجماه في محاولة لسرقة بطاقته المصرفية في ويموث بمقاطعة دورست.

وتعرض سائق الشاحنة المتقاعد لسكتة قلبية قاتلة بعد أن استهدفه داي وبراون في سبتمبر 2019، حيث أصيب في الهجوم بـ 42 إصابة. من بينها كسر في الحنجرة وكدمات وجروح بسكين في وجهه وجسمه، وفق صحيفة “ديلي ميل”.

قال القاضي جارنهام، الذي أصدر الحكم في محكمة وينشستر كراون، إن داي قد انتزع حوالي 30 ألف جنيه إسترليني من كورنيش خلال السنوات الأربع التي عرفته فيها.

وخاطبها قائلاً: “لقد أصبحت وقواقًا في عشه، لم تكن راضيًا عن كرمه، أردت المزيد، فأخذته”.

وأضاف القاضي، أنه بعد الهجوم الذي نفذه كلا المتهمين، ذهب براون للتسوق لشراء الفياجرا. ومارس مع عشيقته الجنس في منزل الضحية بينما كان ميتًا.

وأظهرت لقطات المراقبة، براون وهو يغادر منظل الضحية لمقابلة تاجر مخدرات في حوالي الساعة 5.30 مساءً قبل الذهاب لشراء الفياجرا.

وقالت ابنة الضحية ، بيفرلي كورنيش ، للمحكمة: “لقد كان رجلاً لطيفًا ولطيفًا وأبًا محبًا حقًا لأخي وأنا، مما منحنا طفولة مثالية”.

وأضافت أنها فقدت شريكها منذ 25 عامًا في حادث سيارة خلال زيارة لمقابر عائلتها، وفقد أطفالها إعالة جدهم. وأشارت إلى أن المتهمين استغلا والدها “الوحيد جدًا”.



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