ضابطة تمارس الرذيلة مع مجرم شديد الخطورة مكلفة بمراقبته

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ١٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

سُجنت ضابطة بريطانية، بعد أن أقامت علاقة جنسية لمدة أربعة أشهر مع مجرم “شديد الخطورة” كانت مكلفة بمراقبته.

وأدينت فيكتوريا سيلار (30 عامًا) باستغلال منصبها بعد أن بدأت علاقتها مع الرجل عقب إطلاق سراحه من مستشفى هاربلاندز في ستوك أون ترينت.

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وتبادلت معه أكثر من 6 آلاف رسالة نصية أثناء علاقتهما.

وذكر موقع (StokeonTrentLive) أن الضابطة التي عوقبت بالسجن لمدة 10 أشهر انضمت إلى خدمة المراقبة في سن 18 قبل أن تحصل على وظيفة أحلامها كضابط مراقبة في أوائل عام 2018.

لكن بين 5 فبراير و 20 يونيو من ذلك العام، انخرطت في “علاقة جنسية غير لائقة” مع الجاني.

وكشف النقاب عن علاقتهما عندما تم القبض على الرجل – الذي لم يتم الكشف عن اسمه لأسباب قانونية – للاشتباه بارتكابه عملية سطو مشددة في يوليو 2018 وتم مصادرة هاتفه.

وقال المدعي دانيال أوزبورن: “تم العثور على اتصالات شخصية بين الرجل والمتهمة. تم إرسال أكثر من 6000 رسالة نصية بين الاثنين بين فبراير ويونيو 2018”.

وتابع: “أظهرت علاقة شخصية وجنسية بين الاثنين. عدد من الرسائل والصور كانت بذيئة. كان لديهما علاقة جنسية مستمرة”.



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