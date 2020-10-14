ميلانيا ترامب لم تعد تضع خاتم الزواج بإصبعها... والسر؟

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ١٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

افادت صحيفة بريطانية ان زوجة الرئيس الاميركي ميلانيا ترامب أصبحت نادرًا ما تضع خاتم الزواج في إصبعها بعد أن كانت تضعه في اليد الأخرى في مواجهة خاتم الخطوبة.

وأشار ايدي نوريس من شركة "كوين سميث ماستر" للمجوهرات في لندن إلى أن الخاتم يحتوي على قطع كثيرة من ألماس وأن كل قطعة قد يصل وزنها إلى قيراط واحد.

وقال:"من المفترض أن جميع قطع الخاتم هي من النوع الماس النقي درجة "د" وأعلى درجة نقاء في هذا النوع من الأحجار فان سعر الخاتم الذي أهداه ترامب لخطيبته يصل سعره حاليًا إلى ما بين 200 ألف و 300 ألف جنيه إسترليني (260000-390000 دولار) في سوق المجوهرات في بريطانيا."

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وأبلغ نوريس صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية أن ميلانيا أصبحت نادرًا ما تضع خاتم الزواج في إصبعها بعد أن كانت تضعه في اليد الأخرى في مواجهة خاتم الخطوبة معتبرًا أن ارتداء خاتمين خطبة وزواج في نفس الوقت ليس أمرًا مريحًا.

وقال:"أعتقد انه على الرغم من جمال خاتم الزواج وقيمته الكبيرة إلا أن ميلانيا قد تكون قررت أن ارتداءه مع خاتم الخطوبة لا يعتبر قرارا عمليا."

وأضاف: "كما أن خاتم الخطوبة يتميز بحجمه الكبير وتصميمه الرائع والمميز ما يعني أن وضع خاتم الزواج في الإصبع الأخير مقابل خاتم الخطبة لا يعتبر قرارًا حكيمًا... وأعتقد أنه لهذا السبب توقفت ميلانيا عن ارتداء خاتم الزواج في المناسبات العامة ونادرًا من تشاهد مرتدية ذلك الخاتم رغم أنه يضاهي خاتم الخطوبة بسعره وتصميمه."

وتزوجت عارضة الأزياء السابقة ميلانيا ترامب من الرئيس الامريكي دونالد ترامب أوائل عام 2005 بعد خطبتهما في العام السابق وأهداها ترامب خاتميْ ألماس باهظي الثمن في كلتا المناسبتين والتي اعتادت على ارتدائهما معًا قبل أن تقرر ارتداء خاتم الخطوبة فقط.

والتقى ترامب (74 سنة) بميلانيا أول مرة عام 1998 وقررا الزواج عام 2005 عندما أقيمت حفلة زفاف ضخمة في منزل ترامب الفخم في ولاية فلوريدا الأمريكية والتي كلفت أكثر من مليوني دولار.

ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية فإن ترامب أهدى ميلانيا (50 عاما) خاتمًا من الألماس والزمرد باهظ الثمن خلال خطوبتهما تصل قيمته الى أكثر من 300 ألف دولار.



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