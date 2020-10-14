شمس الكويتية تفجر ضجة كبيرة بتصريح جرئي وغير مسبوق.. فيديو

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ١٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

اثارت الفنانة شمس الكويتية جدلاً بتصريحٍ جديد أطلقته خلال استضافتها في برنامج ترفيهي تقدّمه المذيعة المصرية إنجي كيوان. وردّاً على سؤال المذيعة لـِ شمس الكويتية : متى من الممكن ان تستلمي وتقولي خلاص أنا زهقت من الحرب؟، لتجيبها الفنانة الكويتية بالقول: “لمّا يجي واحد فحل فيه خير. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: بطلة مسلسل انت اطرق بابي تعترف بممارسة العلاقة الحميمية أثناء التصوير 3 مرات ضجة بسبب ملابس هانده ارتشيل الفاضحة.. شاهد بفستان فاضح.. نجمة مسلسل "البرنس" تستعرض أردافها وصدرها وتثير الجمهور عدسات المصورين ترصد ترامب وابنته إيفانكا في أوضاع مخلة.. شاهد منة فضالي تعيش اسوأ حالة نفسية.. والسبب صادم هيفاء وهبي تفتح النار على أبو هشيمة وتفجر قنبلة جديدة منى زكي تكشف لأول مرة كيف تعاقب بنتها لي لي.. فيديو الإعلامية علا الفارس تفاجئ متابعيها وتكشف عن عريسها السري لأول مرة.. نرمين الفقي تطل على متابعيها بدون مكياج.. شاهد كيف أشعلت موقع إنستغرام ياسمين عبدالعزيز تحرج زوجها أحمد العوضي أمام الجمهور.. شاهد كيف سخرت منه مسلسل تركي جديد يتفوق على قيامة أرطغرل ويكتسح المؤسس عثمان.. شاهد هذا ماسيحدث في سماء السعودية بعد ساعات ويذهل الجميع مجددَّا.. قضية قتيل فيلا نانسي عجرم تعود الى الواجهة برواية كاملة (شاهد) كما ولدتها أمها.. فنانة عربية تظهر وهي تستحم ومستلقية على سريرها الأحمر ياسمين صبري تفجر مفاجأة كبرى حول مولودها الأول من أبو هشيمة وانتقد متابعون حديث شمس الكويتية معتبرين أنّها فقدت الانوثة واصبحت متنمرة ومسترجلة ومغرورة ومتكبرة جدا، وقالوا إن الحياء اصبح معدوماً لديها.وفق تعبيرهم وكانت شبكة OSN للبث الترفيهي أطلقت برنامج “الحرب العالمية”، ليُكّمل برنامجها الحواري “قعدة رجالة” بجزئه الثالث. وتم عرض الحلقة الأولى من برنامج حرب عالمية لأول مرة يوم الأحد 27 سبتمبر بإستضافة الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم. ومن المقرر أن تستضيف إنجي في حلقات برنامجها بعضاً من أبرز نجمات العالم العربي لتحاورهن. وعلم أن من بين الضيوف الممثلة نيللي كريم، والممثلة سيرين عبد النور والراقصة والممثلة فيفي عبده، والفنانة أصالة. وتستمر كل حلقة من البرنامج لمدة تتراوح بين 11-15 دقيقة وتتضمن أربعة محاور. وتحاور إنجي ضيفاتها خلال المحور الأول لتتيح لكل منهن فرصة توضيح ما يزعجها من الرجال وما لا تحبه في تصرفاتهم.

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