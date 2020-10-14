هل تصاب المراهقات بسرطان الثدي؟ وما أعراضه؟

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ١٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٤٢ صباحاً (دوت الخليج)

یعد سرطان الثدي واحداً من أكثر أنواع السرطانات انتشاراً، وعادةً ما تربطهه السیدات بالعمر، إلا أن الدراسات أثبتت أن ما بین كل ملیون شخص مصاب بسرطان الثدي منھم حالة واحدة تقریباً تكون لمراھقة. فالمعروف أنه خلال مرحلة المراھقة تحدث بعض التغیرات بالھرمونات الأنثویة، خاصةً ھرموني الإستروجین والبروجسترون، لذلك تشعر الفتیات في ھذه المرحلة بتغیر بشكل الثدیین وحجمھما، وقد تظھر علیھما بعض النتوءات والكتل مع اقتراب الدورة الشھریة، فھل یمكن أن تكون تلك الكتل والنتوءات سرطانًا؟

الإجابة ھي نعم؛ إذ یعد ذلك نادراً جداً إلا أنه یحدث، وتزداد فرصة حدوث ذلك مع تقدم العمر. وتكون معظم أورام الثدي عند الفتیات المراھقات ھي أورام غدیة لیفیة، تحدث بسبب فرط نمو النسیج الضام في الثدي ویؤدي إلى أورام غدیة لیفیة غیر سرطانیة، وتكون عبارة عن كتلة صلبة ومطاطیة، ویمكن تحریكھا بالأصابع. وقد تكون ھذه الكتل عبارة عن أكیاس غیر سرطانیة مملوءة بالسوائل، أو تحدث بسبب السقوط أثناء ممارسة الریاضة.

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ما ھي أعراض سرطان الثدي عند المراھقات؟ تكون أورام سرطان الثدي مختلفة عن الكتل الطبیعیة الأخرى التي قد تشعر بھا في ثدیین، وھذه بعض الأشیاء التي قد تشیر إلى أن الورم الذي تعاني منھ قد یكون سرطانیًا: - یكون ثابتاًفي جدار الصدر ولا یتحرك. - یكون حجمه عادةً بحجم حبة البازلاء وعرضھ عرض الإصبع. - قد یكون ً مؤلما في بعض الأحیان.

أما عند السیدات البالغات تكون الأعراض مختلفة مثل إفرازات الحلمة وانقلاب الحلمة إلى الداخل، ھذه الأعراض لیست شائعة عند المراھقات.

ما ھي أسباب الإصابة بسرطان الثدي عند المراھقات؟

یعتقد الأطباء بأنھا سرطانات موجودة منذ الطفولة تتطور بسبب التغیرات في الخلایا والحمض النووي، ولا ترتبط بالعوامل البیئیة ونمط الحیاة مثل التدخین أو تناول نظام غذائي غیر صحي. ولكن إذا أدخلت ھذه السلوكیات غیر الصحیة إلى حیاتك في وقت مبكر فقد تزید مع الوقت من خطر الإصابة بسرطان الثدي. لذلك إن ِ كنت تشعرین أن ابنتك تعاني من ألم في منطقة الصدر، ولدیكم تاریخ عائلي مع ھذا المرض، قومي فوراً بزیارة الطبیب، وإجراء فحص الموجات فوق الصوتیة لھا، لتحدید سبب الألم.



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