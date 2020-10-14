نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الجوازات السعودية تصدر “توضيح هام” لضمان عدم إلغاء سفر “المواطن والمقيم” ! على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - طالبت المديرية العامة للجوازات السعودية المواطنين والمقيمين المسافرين عبر منافذ المملكة بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية وأنظمة وتعليمات الدخول الخاصة بالدول المراد السفر إليها، التي يشترط بعضها عدداً من الإجراءات والمتطلبات لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (COVID-19). وأوضحت “الجوازات”، أن ذلك يضمن عدم تعرض المواطن والمقيم لإلغاء سفره وإعادته عند وصوله إلى تلك الدول. قد يهمك أيضًا: الجوازات السعودية تصدر “توضيح هام” لضمان عدم إلغاء سفر “المواطن والمقيم” !

مفاجأة.. رسائل هيلاري المسربة تكشف أسباب الإطاحة بالعقيد الليبي معمر القذافي !

تعليق وصورة مؤثرة للفنانة رانيا ابنة محمود ياسين في نعي وفاة والدها رحل حبيبي عمري خلاص.. أول تعليق من شهيرة بعد وفاة زوجها محمود ياسين‎ (صورة) “مي العيدان” تفاجئ لجين عمران بنشر صورتها قبل إجراء عمليات التجميل .. وهكذا استقبل الجمهور “الملامح المختلفة تماما” شاهد دراسة حديثة تكشف تأثير كورونا على “عضو جديد وحيوي” في جسم الإنسان آخر ظهور للفنان محمود ياسين قبل وفاته.. شاهد كيف كان؟؟ وفاة الفنان المصري الكبير محمود ياسين .. وهذا السبب بدون زيت وقلية.. 4 طرق صحية جديدة لتحضير البطاطس

وفاة أسرة مصرية بالكامل.. (والسبب مؤلم) توقف عن تناولها فورا.. أطعمة يومية تصيبك بالشيخوخة المبكرة بلقيس تعترف: زوجي شريك في الجريمة (صورة) ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة عسل قبل النوم مباشرة؟؟.. (مفاجأة) ثلاثة رجال أقوياء يتنازعون على السلطة في الشرق الأوسط ولا يترددون في المخاطرة.. منهم؟ (الأسماء) صاحب محل الجوالات الذي انفجر الهاتف في وجهه يوجه نصيحة مهمة للزبائن.. شاهد عصير أحمر يعزز الخصوبة ويحسن الذاكرة ومكافح لأمراض مزمنة لا تتوقعها! وفاة عامل باكستاني داخل محل في المدينة المنورة.. وفيديو يوثق ما كان يفعله في آخر لحظات حياته قبل لفظ أنفاسه الأخيرة! فيديو: المخابرات التركية تغتال ضابطًا سعوديًا في إسطنبول.. ومصادر تكشف الحقيقة هل تذكرون الممثل الكوميدي المصري “اللمبي” محمد سعد؟؟.. شاهدوا من هي زوجته التي أخفاها عن الإعلام!

ظهور مفاجئ لـ“القذافي” متوعدًا بمحاسبة هذه المرأة بتهمة تدمير ليبيا!!

سائق يخطف امرأة متزوجة بحيلة ماكرة من يد زوجها.. ولما وصلت معه داخل السيارة كانت المفاجأة التي قلبت الأمور رأسًا على عقب سيارة لكزس تركها صاحبها في وضع التشغيل أمام محل بجدة .. وهكذا كان مصيرها! (فيديو)

عبدالباري عطوان يرد على تصريحات “بندر بن سلطان” تجاه قيادات فلسطين.. وهذا ما قاله عن صدام حسين وجمال عبدالناصر وأشارت إلى أن تلك الشروط والإجراءات تخضع للتحديث بشكل مستمر ودون إشعار مسبق. يذكر أن السفر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باستخدام جواز السفر فقط ولا يمكن السفر باستخدام الهوية الوطنية، وقبل السفر يجب على المواطن التأكد من أن المدة المتبقية في جواز السفر لا تقل عن (3) أشهر للدول العربية و (6) أشهر للدول الأخرى، وللاطلاع على أنظمة وتعليمات وثائق السفر، زيارة الموقع الرسمي للمديرية العامة للجوازات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجوازات السعودية تصدر “توضيح هام” لضمان عدم إلغاء سفر “المواطن والمقيم” ! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بويمن الاخبارية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.