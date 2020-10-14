نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر احذري.. هذه أسباب الهالات السوداء على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ١٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:٤٦ صباحاً (دوت الخليج)

تعتبر منطقة الجلد أسفل العين من أكثر المناطق حساسية في جسم الإنسان وهي عرضة لظهور الهالات السوداء التي تجعل الوجه يبدو مرهق ومتعب . و أكد موقع ” ذا هيلث سايت ” أن الهالات السوداء أسفل العين تشير إلي وجود مشاكل صحية في الجسم .

وأشار الموقع إلي أن هناك العديد من العوامل التي تسهم في ظهور الهالات السوداء من أهمها عوامل وراثية و الشيخوخة

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

هجوم شرس على منة شلبي بسبب هذه الصورة الفاضحة.. شاهد

تسريب صور زوجة ترامب ايام المراهقة بجسم رشيق وجمال جذاب.. شاهد

شمس الكويتية تفجر ضجة كبيرة بتصريح جرئي وغير مسبوق.. فيديو

بطلة مسلسل انت اطرق بابي تعترف بممارسة العلاقة الحميمية أثناء التصوير 3 مرات

عريس يقتل عروسه في حفل الزفاف أمام المعازيم والسبب صادم!

احذر.. لماذا يجب التوقف عن مشاهدة التلفزيون عند بلوغك الـ40

هل تصاب المراهقات بسرطان الثدي؟ وما أعراضه؟

ضجة بسبب ملابس هانده ارتشيل الفاضحة.. شاهد

بفستان فاضح.. نجمة مسلسل "البرنس" تستعرض أردافها وصدرها وتثير الجمهور

عدسات المصورين ترصد ترامب وابنته إيفانكا في أوضاع مخلة.. شاهد

منة فضالي تعيش اسوأ حالة نفسية.. والسبب صادم

هيفاء وهبي تفتح النار على أبو هشيمة وتفجر قنبلة جديدة

منى زكي تكشف لأول مرة كيف تعاقب بنتها لي لي.. فيديو

الإعلامية علا الفارس تفاجئ متابعيها وتكشف عن عريسها السري

ياسمين صبري تفجر مفاجأة كبرى حول مولودها الأول من أبو هشيمة

والإجهاد العقلي والبدني و التغيرات الهرمونية ونقص التغذية و قلة النوم وكذلك التعرض المفرط لأشعة الشمس التي تحفز

الجسم علي إنتاج المزيد من الميلانين الذي يمنح البشرة لونها ويسبب ظهور الهالات السوداء .

و أضاف الخبراء ألي أنه مع التقدم في العمر يصبح الجلد رقيق ويفقد جهونخ والكولاجين وهو ما يجعل الأوعية الدموية ذات

لون أزرق محمر تحت العين ، كما أن الجفاف يمكن أن يؤثر و كذلك فقر الدم و بعض أنماط الحياة والعادات الغير صحيحة .

ونصح الخبراء ببعض الإرشادات التي يجب إتباعها لتقليل الهالات ومن أهمها : الحصول علي قسط كافي من النوم و إزالة مكياج العين يوميا ، وبطريقة لطيفة وخفيفة ، وتناول كمية كافية من السوائل .



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام