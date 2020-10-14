نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر هجوم شرس على منة شلبي بسبب هذه الصورة الفاضحة.. شاهد على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ١٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٠٠ مساءً (دوت الخليج)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة المصرية منة شلبي وصفوها بالفاضحة.

وظهرت حمالة صدر الفنانة ​منة شلبي​ في الصورة بشكل واضح، الأمر الذي عرّضها لهجوم الا ان الصورة ليست جديدة ولم يعرف حتى الآن من أعاد نشرها.

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وكانت الفنانة المصرية منة شلبي، وجهت قبل أيام قليلة رسالة خاصة جدا إلى جمهورها وتحديدا النساء عبر حسابها بموقع انستقرام، تضمنت نصيحة بعدم ربط اقدارهن بأشخاص أخرين، مؤكدة أن قيمة كل امرأة في ذاتها، وليس من الأنانية أن تفضل المرأة نفسها على الجميع.

منة نشرت صورة جديدة باللونين الأبيض والأسود عبر حسابها بموقع إنستقرام، وعلقت عليها قائلة: أيتها السيدات الأعزاء، لا تربطوا ابدأ قيمتكن الذاتية بالناس المحيطين بكن، أصنعوا مواقفكن الإيجابية باستمرار، لأنه ليس من الأنانية أن تحبوا أنفسكن وتكونوا لطيفين معها.

وانتهت منة شلبي مؤخرا من تصوير فيلمه الجديد “الإنس والنمس”، الذي يخرجه شريف عرفة، ومن تأليف كريم حسن بشير، ويشارك في بطولته كل من محمد هنيدي، وصابرين، وعارفة عبدالرسول، ودنيا ماهر، وشريف دسوقي.





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