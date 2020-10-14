نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر وفاة الفنان الكبير محمود ياسين (سيرة ذاتية) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ١٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:١٦ مساءً (دوت الخليج )

توفي صباح اليوم الفنان المصري الكبير محمود ياسين عن عمر يناهز 79 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وكان الكاتب والممثل عمرو محمود ياسين قد أعلن عبر صفحته في فيسبوك وفاة والده.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

بطل مسلسل "أنت أطرق بابي" يعلن خطوبته (فيديو وصور)

القصة الكاملة لمرض محمود ياسين الذي أجبره على الإعتزال والبقاء في المنزل

هجوم شرس على منة شلبي بسبب هذه الصورة الفاضحة.. شاهد

تسريب صور زوجة ترامب ايام المراهقة بجسم رشيق وجمال جذاب.. شاهد

شمس الكويتية تفجر ضجة كبيرة بتصريح جرئي وغير مسبوق.. فيديو

بطلة مسلسل انت اطرق بابي تعترف بممارسة العلاقة الحميمية أثناء التصوير 3 مرات

هل تصاب المراهقات بسرطان الثدي؟ وما أعراضه؟

ضجة بسبب ملابس هانده ارتشيل الفاضحة.. شاهد

بفستان فاضح.. نجمة مسلسل "البرنس" تستعرض أردافها وصدرها وتثير الجمهور

عدسات المصورين ترصد ترامب وابنته إيفانكا في أوضاع مخلة.. شاهد

منة فضالي تعيش اسوأ حالة نفسية.. والسبب صادم

هيفاء وهبي تفتح النار على أبو هشيمة وتفجر قنبلة جديدة

منى زكي تكشف لأول مرة كيف تعاقب بنتها لي لي.. فيديو

الإعلامية علا الفارس تفاجئ متابعيها وتكشف عن عريسها السري

ياسمين صبري تفجر مفاجأة كبرى حول مولودها الأول من أبو هشيمة

وقد أصيب الفنان محمود ياسين بمرض الألزهايمر قبل 8 سنوات، بعد آخر فيلم له "جدو حبيبي" مع الفنانة بشرى عام 2012، وكان مرشحا لمشاركة النجم عادل إمام في مسلسل "صاحب السعادة" عام 2014، إلا أن حالته الصحية لم تسمح له باستكمال التصوير.

واحتفظت أسرة الفنان المصري بتفاصيل حالته الصحية لسنوات. ومن جانبها، أكدت الممثلة شهيرة -زوجة الراحل- في لقاء تلفزيوني أن حالة زوجها الصحية قد تدهورت قبل سنوات قليلة، ولا سيما بعد وفاة النجم نور الشريف، فآثرت الأسرة إخفاء أخبار وفاة الأصدقاء والأحداث الحزينة عنه لسنوات.

البداية

بدأ محمود ياسين مشواره على خشبة المسرح القومي عقب هزيمة 1967، بمسرحية "الحلم" مع المخرج عبد الرحيم الزرقاني، قبل أن يخطو أولى خطواته في السينما بأدوار ثانوية عام 1968 في فيلمي "الرجل الذي فقد ظله"، و"القضية 86″ ثم فيلمي"دخان الجريمة" و"حكاية من بلدنا" 1969.

قدم ياسين بعد مسرحية "الحلم" أكثر من 20 مسرحية، أبرزها: "حلاوة زمان" 1971، و"ليلى والمجنون" 1972، و"عودة الغائب" 1978، و"وا قدساه" 1985، و"الخديوي" 1993.

وفي عام 1970، شارك بدور ثانوي أيضا مع الفنانة شادية في فيلم "شيء من الخوف"، ليحقق معها انطلاقة حقيقية في رائعة "نحن لا نزرع الشوك" 1971، بعد أن اكتشفه المخرج حسين كمال.

وفي العام نفسه، عادت الفنانة فاتن حمامة إلى السينما بعد فترة غياب وقد اصطحبت معها محمود ياسين كوجه جديد يفيض وسامة ودماثة، ليشاركها بطولة فيلمها "الخيط الرفيع" عن قصة إحسان عبد القدوس، وتشاركه فيلمين آخرين هما "حبيبتي" 1974، و"أفواه وأرانب" 1977، وسط انهمار الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية والإذاعية على هذا النجم الصاعد.

الانتشار

لم يكد عقد السبعينيات ينقضي حتى أصبح محمود ياسين فتى الشاشة العربية الأول، بأكثر من 70 فيلما، شارك فيها معظم نجمات تلك الفترة. فقدّم مع نجلاء فتحي أكثر من 20 فيلما، منها: "حب وكبرياء" 1972، و"بدور" 1974.

ومع ميرفت أمين قدم حوالي 13 فيلما، منها "لا تتركني وحدي" 1975، و"وثالثهم الشيطان" 1978، وفي نفس السنة شارك مديحة كامل بطولة "الصعود إلى الهاوية" ضمن 7 أفلام أخرى، وتعاون مع سعاد حسني في 3 أفلام منها "على من نطلق الرصاص" 1975، وقام ببطولة أفلام غنائية واستعراضية مثل "مولد يا دنيا" 1976.

وذلك إلى جانب عدد من الأعمال المقتبسة من كبار الأدباء، منها "أنف وثلاث عيون"، "ولا يزال التحقيق مستمرا" لإحسان عبد القدوس، عامي 1972 و1979، و"ليل وقضبان" لنجيب الكيلاني 1973، و"سونيا والمجنون" عن رواية "الجريمة والعقاب" للروائي العالمي دوستويفسكي 1977، وكذلك فيلم "الوحش داخل الإنسان" عن رواية الروائي الفرنسي إميل زولا 1981، و"الحرافيش" لنجيب محفوظ 1986.

التوهج

وفي الثمانينيات، قدّم محمود ياسين أكثر من 50 فيلما، منها "الباطنية" 1980، و"السادة المرتشون" 1983، و"الجلسة سرية" 1986، و"موعد مع القدر" 1987. وفي التسعينيات وحتى اعتزاله قدم 22 فيلما، منها "تصريح بالقتل" 1991، و"امرأة تدفع الثمن" 1993، و"ثلاثة على مائدة الدم" 1994، وصولا إلى دوره في فيلم "الجزيرة" 2007، وفي فيلم "الوعد" 2008، قبل أن يُنهي مشوارا فنيا امتد أكثر من نصف قرن بفيلم "جدو حبيبي" في 2012.

اعلان

كما يُعد محمود ياسين من أفضل من قدموا شخصية الجندي المصري في السينما، في أفلام "أغنية على الممر" 1972، و"الرصاصة لا تزال في جيبي"، و"الوفاء العظيم"، و"الظلال في الجانب الآخر" 1974، و"حائط البطولات" 1998، و"فتاة من إسرائيل" 1999.

كذلك لم يهمل ياسين الأعمال التلفزيونية، فقدم حوالي 65 مسلسلا حقق معظمها نجاحا كبيرا، بدءا من "المطاردة" 1969، ومرورا بـ"غدا تتفتح الزهور" الذي أهدى فيه الأطفال أغنية بصوته، و"جمال الدين الأفغاني" و"محمد رسول الله" 1984، و"العز بن عبد السلام" 1987، و"أيام المنيرة" 1994.

وواصل نجوميته في "الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان" 1997، و"خلف الأبواب المغلقة" 1999، وصولا إلى "سوق العصر" 2001، و"العصيان" و"ثورة الحريم" 2002 و2003، و"ماما في القسم"، وهو آخر مسلسل قدمه مع سميرة أحمد في 2010.

التكريم

وبعد أكثر من 140 فيلما وحوالي 65 مسلسلا تلفزيونيا و12 مسرحية و14 مسلسلا إذاعيا، يقول محمود ياسين لجريدة الأنباء الكويتية في 2014، إنه يتوقف أمام 3 شخصيات في 3 مسلسلات أثرت فيه: حامد الغرباوي رمز الحكمة في "العصيان"، وأبو حنيفة رمز التقوى في "الإمام أبو حنيفة النعمان"، وحلمي عسكر رمز الشر، في "سوق العصر".

وخلال مسيرته الفنية، حصل ياسين على أكثر من 50 جائزة، منها جائزة الدولة عن أفلامه الحربية 1975، وجائزة مهرجان الإسماعيلية 1980. وفي العام نفسه حصل على جائزة مهرجان طشقند، وجائزة السينما العربية في أميركا وكندا 1984، ومهرجان الجزائر عام 1988، كما حصل على جائزة أحسن ممثل في مهرجان التلفزيون لعامي 2001 و2002.

وفي 2005 تم اختياره من قبل الأمم المتحدة سفيرا للنوايا الحسنة لمكافحة الفقر والجوع، وفي 2015 تم تكريمه في مهرجان الإسكندرية لسينما حوض البحر الأبيض المتوسط.

لم يكن للفنان محمود ياسين مثيل في صوته المتميز وحضوره الطاغي وأدائه المتنوع بين الأدوار السياسية والاجتماعية والدرامية والكوميدية، مما جعله من أهم النجوم في تاريخ السينما العربية، والأعلى أجرا بين أبناء جيله، بسبب الرومانسية التي تميز بها لأكثر من عقدين من الزمان.

