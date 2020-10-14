بطل مسلسل "أنت أطرق بابي" يعلن خطوبته (فيديو وصور)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ١٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٠٦ مساءً (دوت الخليج )

احتفل النجم التركي واحد أبطال مسلسل "​أنت أطرق بابي​" ​إسماعيل إيجى شاشماز،​ يوم الأحد بخطوبته على هاندا أونال، بعد أقل من 20 يوماً على قيامه بعرض الزواج عليها وموافقتها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو للنجم وخطيبته اللذين احتفلا بوجود العديد من الممثلين والممثلات ومن بينهم النجمة التركية ديميت أوزدمير وبيرك أوكتاي.

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وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة، قيام هاندا أونال بتقديم القهوة المالحة إلى عريسها بحسب العادات التركية، فيما لم يستطع الأخير تحملها وأبدى رد فعل وصفت بالطريفة وسط ضحك من حوله.

كما أظهرت مقاطع الفيديو لحظة قيام الثنائي بارتداء خواتم الخطوبة وقيام شخص ثالث بقص الشريط الأحمر بينهما، إضافةً إلى قيام العروسين بقص قالب الحلوى الذي تكون من 3 طبقات، فيما ظهر إسماعيل في إحدى الصور وهو يرفع يده اليمنى معلناً أنه ارتدى خاتم الزواج.

وأطلت النجمة التركية ديميت أوزدمير بفستان قصير باللون الأخضر الغامق، بلغ ثمنه 3652 ليرة تركية (464 دولارا أمريكيا)، ونظارات شمسية من يبلغ ثمنها 2499 ليرة تركية (317 دولارا أمريكيا).

وكان النجم التركي إسماعيل شاشماز، قد نشر في وقتٍ سابقٍ، عبر حسابه الشخصي على إنستغرام، صورةً لهما وعلق عليها بالقول: "she said yes" أي "لقد قالت نعم"، لتقوم هاندا بعدها بنشر الصورة ذاتها عبر حسابها وتعلق: "نعم للأبد".

يُذكر أن الفنان التركي أعلن انسحابه من المسلسل الصيفي الجماهيري "أنت اطرق بابي" قبل أسبوعين من عرضه الزواج على حبيبته، وجاء إعلانه ذلك من خلال منشور على الاستوري عبر حسابه على إنستغرام، ودّع فيها فريق عمل المسلسل وعبّر عن محبته للعمل واصفاً إياه بأنه كان تجربة رائعة، مختتماً كلامه بشكر خاص للفريق قائلاً: "من حسن الحظ أني تعرفت عليكم ! و لحسن الحظ أنكم موجودون أيها الفريق الرائع".

وشارك إسماعيل في العديد من الأعمال منها مسلسل عباد الشمس، قصر العصفورة، العشق يحب الكذب، وكذلك الحب لا يفهم من الكلام وهو المسلسل الذي كان سبب شهرته في العالم العربي لما لاقاه من نجاح كبير.





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