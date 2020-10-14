“عايض يطلق هبة” يتصدر الترند.. والفنان يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة! فيديو

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عدن - نيرة ابو خليفة - تصدر وسم “عايض يطلق هبه” قائمة الترند في تويتر المملكة، وذلك بعد تداول أنباء عن طلاق الثنائي عايض يوسف من زوجته هبه الحسين. من جهته خرج الفنان عايض يوسف، عبر حساباته في مواقع التواصل، لينفي الأنباء المتداولة في استغراب شديد، وقال معلقًا في مقطع فيديو: “رجعت البيت حصلت هبه تقول لي عن الهاشتاق قلت اشارك معكم #عايض_يطلق_هبه مدري مين اللي مسوي الهاشتاق بس ما اقدر اقول الا الله يهديه”. جديد أخبار دوت الخليج: بينما قالت زوجته هبه في مقطع الفيديو بشكل ساخر: “كذا من وراي؟” ليرد بدوره: “ما ادري يمكن واحد ثاني مدري شسالفة”. لمشاهدة الفيديو: إضغط هنــــــــــــــا

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