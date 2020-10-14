كاردى تنشر صورتها عارية بالخطأ.. وتعلق: "يا رب لماذا جعلتني غبية"

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ١٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٢٧ مساءً (دوت الخليج )

احتفلت النجمة الأمريكية كاردي بي، بعيد ميلادها الـ28 في لاس فيغاس، خلال عطلة نهاية الأسبوع، برفقة زوجها السابق مغنى الراب الأمريكي "أوفست" ومجموعة من أصدقائها المشاهير منهم؛ نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر، والمغنية الأمريكية ميغان ثي ستاليون.

ولم يمر الاحتفال مرور الكرام، إذ شاركت مغنية الراب البالغة من العمر 28 عامًا لفترة وجيزة، صورة لها عارية الصدر عن طريق الخطأ، على خاصية الستوري عبر إنستغرامها، حيث يتابعها عليه أكثر من 77 مليون شخص، لكن سرعان ما تداركت الأمر وأزالت الصورة، بعد أن أدركت خطأها.

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وانتقلت كاردي بي إلى موقع "تويتر" وشاركت ملاحظة صوتية كنوع من الاعتذار عن الخطأ الذي صدر منها، إذ قالت: "يا رب، يا رب، يا رب، لماذا جعلتني غبية للغاية ومتخلفة لماذا لماذا لماذا؟ هل تعلمون".

وأعلنت بعدها قرارها بتخطي تلك الحادثة، وتركها خلف ظهرها، قائلة: "لن أعاقب نفسى بشأن ذلك، سأتناول إفطاري وبعد ذلك سأذهب إلى الحفلة، لن أفكر في الأمر، لا، لن أفكر فيه أبدًا، إنها ليست حتى المرة الأولى، لقد اعتدت أن أكون عارية ومتجردة".

وعادت بي مرة ثانية، ونشرت رسالة على خاصية الستوري مجددًا، مفادها، أنها لن تقاضي أي شخص ينشر أو يتبادل الصور.

يذكر أن كاردي بي، كانت قد رفعت دعوى للطلاق ضد زوجها السابق "أوفست" قبل اقتراب ذكرى زواجهما الثالثة، إلا أن مغنى الراب الأمريكي "أوفست" فاجأ بي، بهدية فاخرة في عيد ميلادها الـ 28 عام.

وصدمت مغنية الراب الأمريكية كاردى بي، عندما شاهدت صورة ضخمة لها على لوح خشبي شاهق، في صن سيت ستريب في لوس أنجلوس، لتقوم بنشر الفيديو عبر حسابها على إنستغرام، وكررت خلال الفيديو "يا إلهى يا إلهي!".

وظهر الإعلان الوردي الضخم برسالة كتب عليها "عيد ميلاد سعيد يا أمي.. أحب كالتشر" وكالتشر هى ابنة كاردى وأوفست، وتبلغ من العمر عامين، وأظهرت الصورة المرفقة كاردي وابنتها ترتديان ملابس مطابقة باللون الوردي مع الأوشحة، وحقائب يد بيركين ونظارات شمسية.

وخلال احتفالات عيد ميلادها أهدى أوفست كاردي بي أيضًا سيارة رولز رويس كولينان، مُزيَّنة بتطريزات باسم ابنتهما "كالتشر" على المقعد.





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