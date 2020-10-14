نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر لأول مرة.. نادين نجيم تواجه فنانة إسرائيلية (صور) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ١٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٤٤ مساءً (دوت الخليج )

ضجت مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية بأخبار تتحدث عن تجسيد الفنانة الإسرائيلية ​جال جادوت​ شخصية الملكة الفرعونية "​كليوبترا​".

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وقال رواد بمواقع التواصل الاجتماعي في مصر وسوريا ولبنان ودول عربية أخرى ، أن الفنانة الإسرائيلية تجسد دور "كليوبترا" ضمن فيلم يتحدث عن سيرة حياة هذه الملكة، وهو الأمر الذي أثار سخطهم ، معتبرين أن هكذا شخصية يجب أن تجسدها فنانة عربية وليس أجنبية.

وكان لافتاً تداول المتابعين صوراً للفنانة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​، مطالبين بإسناد الدور لها، وأنه يليق بها أكثر وهي من تستحقه، وكان من بين الصور المتداولة، واحدة مركبة لنجيم على هيئة كليوبترا، وكأنها بوستر لعمل عن الشخصية عرض في الـ23 من شهر نيسان/أبريل، إذ نشرها أحد المتابعين وعلّق بالقول:"ماذا لو كان هذا الأمر حقيقياً"؟.

لتعلّق النجمة نادين نجيم قائلة :"وكان في شهر نيسان/أبريل! سابقاً؟ خطوة جميلة شكراً".





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