الكشف عن سبب تأجيل موعد مراسم تشييع ودفن جثمان محمود ياسين

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ١٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:١٦ مساءً (دوت الخليج )

كشف الفنان محمد رياض، قبل قليل، عن سبب تأجيل موعد مراسم تشييع ودفن جثمان النجم العربي الكبير محمود ياسين.

وقال رياض، أن سبب تأجيل مراسم الدفن لغد الخميس ناتج عن ظروف خاصة بأسرة الراحل محمود ياسين، وانتظار شقيقه العائد من الخارج، وبقية أقاربه في مدينة بورسعيد، للمشاركة في مراسم الدفن ..

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وعن موعد ومكان تشييع جثمان الراحل محمود ياسين، أفاد الفنان رياض بأن مراسم تشييع جثمان الفقيد ، ستكون عقب صلاة ظهر غد في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بحي أكتوبر، وبعدها سيتم دفنه بمقابر الأسرة في طريق الفيوم.

وكان قد أعلن صباح اليوم، رحيل الفنان الكبير محمود ياسين ، بعد صراع مع المرض دام أكثر من 6 سنوات.



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