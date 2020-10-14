نجمة طاش ما طاش تستعرض أردافها وتكشف حمالة صدرها في إطلالة مثيرة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ١٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٥٧ مساءً (دوت الخليج)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور للفنانة السعودية ريم عبد الله وصفوها بأنها أجرأ صورها على الإطلاق. وظهرت ريم في الصورة الأولى التي تم التقاطها أثناء رحلة لها في الخارج مرتدية جينز أزرق ضيق وفانلة بيضاء كشفت مفاتنها. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: مصور "جريمة الزرقاء" في قبضة الأمن الكشف عن سبب تأجيل موعد مراسم تشييع ودفن جثمان محمود ياسين لأول مرة.. نادين نجيم تواجه فنانة إسرائيلية (صور) كاردى تنشر صورتها عارية بالخطأ.. وتعلق: "يا رب لماذا جعلتني غبية" بطل مسلسل "أنت أطرق بابي" يعلن خطوبته (فيديو وصور) القصة الكاملة لمرض محمود ياسين الذي أجبره على الإعتزال والبقاء في المنزل وفاة الفنان الكبير محمود ياسين (سيرة ذاتية) هجوم شرس على منة شلبي بسبب هذه الصورة الفاضحة.. شاهد ماذا يحصل للجسم عند تناول المشروبات الغازية بانتظام؟ تسريب صور زوجة ترامب ايام المراهقة بجسم رشيق وجمال جذاب.. شاهد شمس الكويتية تفجر ضجة كبيرة بتصريح جرئي وغير مسبوق.. فيديو بطلة مسلسل انت اطرق بابي تعترف بممارسة العلاقة الحميمية أثناء التصوير 3 مرات هل تصاب المراهقات بسرطان الثدي؟ وما أعراضه؟ ضجة بسبب ملابس هانده ارتشيل الفاضحة.. شاهد ياسمين صبري تفجر مفاجأة كبرى حول مولودها الأول من أبو هشيمة وفي الصورة الثانية ارتدت الفنانة السعودية تي شيرت ضيق كشف حمالة صدرها ماعرضها لانتقادات الجمهور. وتصدرت ريم عبد الله الترند خلال الأيام الماضية بعد ظهورها في فيديو مصور وهي مرتدية قلادة تسمى رعد الشمال وتزن 4 كجم من الذهب حيث حقق المقطع نصف مليون مشاهدة خلال 4 ساعات فقط. وريم عبدالله ممثلة سعودية عرفت أثناء ظهورها في مسلسل طاش ما طاش بموسمه الرابع عشر مع الثنائي عبد الله السدحان وناصر القصبي في عام 2006.

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