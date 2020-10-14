نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر تفاصيل صادمة.. طفلة مصرية تنتحر بعد مشاهدة هذه الأفلام على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ١٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٣٠ مساءً (دوت الخليج)

شهدت منطقة البساتين في القاهرة حادثة مأساوية حيث أقدمت طفلة تبلغ من العمر 10 أعوام على إنهاء حياتها.

وأوضحت وسائل الإعلام مصرية، إن الطفلة أدمنت أفلام الرعب، حتى أصبحت مولعة بها.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

بحركة إغراء ساخنة.. هيا مرعشلي تضع يدها بمكان حساس والجمهور: مانتحمل

وهي بملابس النوم.. منى زكي تتعرض للإعتداء والإختطاف من داخل منزلها (فيديو)

سر خلاف محمود ياسين مع عادل إمام ولماذا عاتبت زوجته الزعيم

بطلة مسلسل "ابنة السفير" تفقد عذريتها في فيديو فاضح أشعل غضب الجماهير

أبو حمدان يتوقف عن مطاردة الشابة ثريا ويرافق شقيقته إلى المقاهي

نجمة طاش ما طاش تستعرض أردافها وتكشف حمالة صدرها في إطلالة مثيرة

الوحدة السعودي يضم جناح ليفانتي الإسباني

5 علامات خطيرة في جسمك تنبهك إلى ضرورة تناول المكملات الغذائية فورا

مصور "جريمة الزرقاء" في قبضة الأمن

الكشف عن سبب تأجيل موعد مراسم تشييع ودفن جثمان محمود ياسين

لأول مرة.. نادين نجيم تواجه فنانة إسرائيلية (صور)

كاردى تنشر صورتها عارية بالخطأ.. وتعلق: "يا رب لماذا جعلتني غبية"

بطل مسلسل "أنت أطرق بابي" يعلن خطوبته (فيديو وصور)

القصة الكاملة لمرض محمود ياسين الذي أجبره على الإعتزال والبقاء في المنزل

ياسمين صبري تفجر مفاجأة كبرى حول مولودها الأول من أبو هشيمة

ونقلت المصادر عن الأم قولها بأنها تركت طفلتها في المنزل وذهبت لشراء بعض الأغراض، وبدأت الطفلة تبحث عن فيلم رعب تشغل به وقتها قبل عودة والدتها، حتى وجدت ضالتها في فيلم، وظلت تشاهده حتى طبقت ما شاهدته.

وأشارت الأم الى أن الطفلة دخلت غرفتها، وأحضرت حبلًا، ولفته حول رقبتها بعد تعليقه فى السقف، وأحاطت عنقها به، حتى فارقت الحياة.

وعادت الأم من زيارتها التي لم تدم ساعة واحدة، ودخلت إلى الغرفة لتجد ابنتها جثة معلقة دون حراك.

وتجمع أهالي المنطقة على صرخات الأم المكلومة، وحضرت الإسعاف التى نقلتها إلى المستشفى، وكشفت التحريات التي أجرتها أجهزة الأمن عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، كما استمعت لأقوال أسرة الطفلة الذين أكدوا اعتيادها مشاهدة أفلام الرعب، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق التى صرحت بدفن جثة الطفلة.



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام